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國民黨團籲中選會檢討選務亂象　開票全程直播•盼台灣2024年選舉實施

這次九合一選舉屏東第194投開票所於開票時遭民眾拍下「唱票不亮票」畫面，引發議論。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/01 15:39
屏東唱票不亮票爭議影片, 在網路上流傳 (圖/<a href="https://www.facebook.com/DPP.is.cheating" target="_blank">臉書社群</a>) 

屏東唱票不亮票爭議影片, 在網路上流傳 (圖/臉書社群

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）這次九合一選舉屏東第194投開票所於開票時遭民眾拍下「唱票不亮票」畫面，引發議論。國民黨立法院黨團今天(1日) 呼籲，希望未來各投開票所開票能夠全程直播，取信於民，盼2024年選舉開始實施。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯及立委賴士葆、廖婉汝出席，要求中選會檢討這次選舉發生的選務亂象。

曾銘宗表示，這次屏東縣長選舉開票引發爭議，國民黨團要求中選會和屏東縣選委會務必依法行政、依法處理；國民黨縣長候選人蘇清泉申請驗票部分，也呼籲屏東地院必須儘快做出公正裁決。

曾銘宗說，國民黨團也會針對開票的標準作業程序提案，要求各投開票所開票直播，才有公信力，希望2024年選舉就可以開始實施。

賴士葆指出，過去國民黨團就曾主張，投票秘密沒問題，但開票過程要直播，開票直播可以減少選務瑕疵。

此外，廖婉汝提及，這次的選務瑕疵還包括有很多投開票所在開票時，並沒有照著「撿、唱、計、整」順序規定，而是採取「撿、整、計、唱」的方式，恐有污損選票造成廢票的疑慮，一些選務亂象，中選會應該全盤檢討。

另一方面，立委質詢指電視台開票時為了衝收視率而灌票，該如何處理。中選會主委李進勇1日說，中選會也是受害者，權責在NCC，NCC接到檢舉後會依法進行調查，中選會將配合提供相關資料。

立法院內政委員會今天邀內政部長徐國勇、中選會主委李進勇等人列席，專題報告「今年11月26日舉行之地方公職選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公正、公開及後續因應作為」，並備詢。

民進黨立委王美惠質詢時說，屏東縣長選舉，有投票所在開票過程沒有亮票、有瑕疵（上圖），影片都在網路流傳，若影響選舉結果將傷及選務公信力；選務訓練過程是否出問題，導致發生這種狀況。

李進勇答詢時說，不應該發生這種錯誤，中選會都會查處，在開票過程有瑕疵，但結果是正確的，不影響選舉結果，且這是非常少的個案。

王美惠指出，電視新聞台轉播開票時，為了衝收視率而灌票，出狀況後該怎麼處理。李進勇說，選前都有邀請國家通訊傳播委員會（NCC）、相關業者一起研討，希望大家能自律，結果還是發生這種情況、非常遺憾，但主管權責不在中選會。

台灣民眾黨立委賴香伶追問，是哪家電視台出問題，為何還要幫電視台說話；李進勇說，他並不是要幫誰。賴香伶問，是三立電視台嗎？李進勇表示，「是三立」。

賴香伶表示，不管誤植或作業疏失，NCC是否向中選會要相關資料進行調查，這已嚴重影響選務公正性，除了電視台兩度更正外，是否有其他行政處分。

李進勇說，NCC已接到很多檢舉，權責在NCC，會依法進行調查，若來函要求提供相關資料，中選會也會配合；行政處分是NCC主管，中選會也是受害者，他認為電視台只有更正的話，力道不夠，看電視台願不願意負起社會責任、加強說明，但這沒有強制力。

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