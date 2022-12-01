從億萬富豪淪為窮光蛋 加密貨幣交易所FTX前執行長委屈稱：從沒想騙人

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾被譽為幣圈傳奇的加密貨幣交易所FTX 前執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried，SBF），在FTX也傳奇崩垮後跌落神壇，但他日前接受紐約時報訪問時卻喊冤，稱自己從未有過欺詐意圖，如今也因此事件而一貧如洗。

今年30歲的SBF，2019年創立FTX，一躍成為幣圈金童。他更積極將財富用作政治獻金，在華府呼風喚雨，試圖對加密貨幣相關政策取得影響力。根據《富比士》（Forbes），去年FTX淨值來到325億美元。今年10月底，他個人財富估計還高達150億美元。

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綜合路透、BBC報導，SBF目前人在巴哈馬 ，FTX於11月11日聲請破產保護後，他於11月30日首次露面，透過視訊與紐時記者Andrew Ross Sorkin對談，還說律師團都反對他公開受訪。

在長達一小時的訪談中，SBF一再宣稱自己「誠實不欺」，從頭到尾都無意欺騙投資人，顯然想擺脫詐欺罪嫌。他更指，過去一個月他很難熬，還落得身無分文（close to nothing）的地步，只剩一張額度10萬美元的信用卡。

然而，當被問及FTX與其創立的Alameda Research（AR）自營交易公司，以及與其他機構的不明金流時，SBF卻顧左右而言他，含糊帶過，並表示不清楚AR在FTX有巨大曝險部位，自己也驚訝不已。他還稱，是自身低估了FTX的流動性問題，才導致客戶瘋狂擠兌。根據破產法庭資訊，FTX欠前50大債權人的資金高達31億美元。

目前FTX正進行財務重組與資產清算，並面臨了多項調查，包括FTX在處理客戶資金上是否有瑕疵。由於事發後SBF便已不在美國，引發捲款潛逃的指控，被問到他是否願意回美時，他表示，若有必要，會赴華府參加FTX破產聽證會。

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