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【12/1台灣本土+15,595例／死亡+53例】兒童重症累計276人　MIS-C占比6成7、共184例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/01 14:31
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增15,651例COVID-19確定病例，分別為15,595例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,595例本土病例，為6,913例男性、8,669例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,568例)，臺中市(1,999例)，高雄市(1,962例)，桃園市(1,715例)，臺北市(1,279例)，臺南市(1,258例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為35例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月1日至11月27日，死亡日期介於9月27日至11月28日。

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指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為33例男性、23例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自土耳其、日本、法國、紐西蘭、馬來西亞及越南(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年10月27日至11月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,329,008例確診，分別為37,772例境外移入、8,291,182例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,387例COVID-19死亡病例，其中14,370例本土，另17例為境外移入。

【12/1台灣本土+15,595例／死亡+53例】兒童重症累計276人　MIS-C占比6成7、共184例
新冠肺炎
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更新時間 : 2022-12-01 14:59 GMT+08:00

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