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新任台北市長蔣萬安5日會柯文哲　總幹事林奕華當交接窗口

屆時蔣萬安將帶領交接小組到台北市政府與柯文哲見面，並請競選總幹事林奕華擔任交接小組窗口，處理未來與台北市政府後續的交接事宜。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/01 12:32
國民黨台北市長候選人蔣萬安（前左）勝選，11月28日上午與總幹事林奕華 (前右)展開第2天車隊謝票行程，沿途揮手感謝選民支持。中央社

國民黨台北市長候選人蔣萬安（前左）勝選，11月28日上午與總幹事林奕華 (前右)展開第2天車隊謝票行程，沿途揮手感謝選民支持。中央社

延伸閱讀: 台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長當選人蔣萬安今天(1日) 表示，已安排下週一（5日) 上午10時至北市府，與市長柯文哲見面，而交接小組窗口則由競選總部總幹事林奕華擔任，處理市政交接事務。

蔣萬安今至文昌宮參拜，接受媒體聯訪時被問及2天沒公開行程是否在面試小內閣人事，以及市政交接進度。

蔣萬安說，九合一開票當天柯文哲來電致意，但沒約見面的正式時間，但現在已經確定下週一上午10時，屆時他將帶領交接小組到台北市政府與柯文哲見面，並請競選總幹事林奕華擔任交接小組窗口，處理未來與台北市政府後續的交接事宜。

蔣萬安強調，人事部分持續規劃，他的用人標準就是專業、品格、用人唯才，柯市府現在府內優秀的局處首長只要符合條件也都會考慮繼續任用，上任後會在第一週內走訪第一線為市民服務的單位，了解其需求；外界矚目的大巨蛋、內湖交通等議題，也會在上任一週內邀集各局處研擬後續。

此外，由於蔣萬安辭立委，北市第3選區（中山區、松山區20里）立委缺額將補選。蔣萬安被問及有無屬意接班人時則表示，黨中央會有相關評估，一定會提出適合人選繼續為中山及北松山服務，今天應該就會確定，「我們一定要守住這一席」。

新任台北市長蔣萬安5日會柯文哲　總幹事林奕華當交接窗口
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更新時間 : 2022-12-01 13:28 GMT+08:00

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