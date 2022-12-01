Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

南韓2022MAMA頒獎典禮落幕　主辦單位遭觀眾猛吐槽　完整得獎名單公布

今年最大贏家為BTS防彈少年團，一共抱走了8個獎項，第二贏家則為新生代人氣女團IVE，共獲得了4個獎項

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/01 12:23
Zico與Street Man Fighter的合作表演（圖／截自IG @mnet_mama）

Zico與Street Man Fighter的合作表演（圖／截自IG @mnet_mama）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓一年一度的音樂頒獎典禮盛事2022 MAMA Awards連辦兩日， 已於11月30日落幕，今年最大贏家為BTS防彈少年團，一共抱走了8個獎項，第二贏家則為新生代人氣女團IVE，共獲得了4個獎項，然而此次主辦單位對於典禮的安排及拍攝卻讓觀眾吐槽連連。

BTS防彈少年團今年成了6冠王，包含了團員J-hope的兩項個人獎項。J-hope今年在MAMA舞台上首次公開了個人舞台，也是唯一出席的成員，他代表全員上台領獎致詞時，還打電話給即將於12月13日入伍的Jin一起連線發表感言，場面逗趣。

另外，這次29號的頒獎典禮主持人為Somi，她在典禮上全程以英文進行，形成了主持人以英文提問，頒獎人以韓文回應的奇景，讓一些南韓網友批評「為何南韓的頒獎典禮辦在日本，還要以英文進行？」。

此外，團體Forestella在表演進行時，畫面突然切到舞台後方、舞蹈團體YGX在表演時，舞台燈光突然全部熄滅了幾秒鐘、以及導演不斷拉遠鏡頭，讓粉絲看不清偶像的臉，這些放送事故都讓許多粉絲感到不滿，認為主辦單位破壞了偶像精心準備的演出。

2022MAMA AWARDS獲獎完整名單：

11/29頒發獎項：
Worldwide Fans' Choice
－TomorrowXTogether、Treasure、BLACKPINK、GOT7、ENHYPEN、Stray Kids、BTS防彈少年團、Seventeen、NCT DREAM、PSY

年度全球ICON
－BTS防彈少年團

Yogibo Chill Artist
－Stray Kids

最受歡迎新人獎
－LE SSERAFIM、IVE、NMIXX、Kep1er

最受歡迎亞洲藝人獎
－JO1

11/30頒發獎項：
MAMA白金獎
• BTS

年度歌手獎
• BTS

年度專輯獎
• BTS－Proof

年度歌曲獎
•IVE－DIVE

最佳音樂錄影帶獎
•BLACKPINK－Pink Venom

最佳男新人獎
• Xdinary Heroes
• TEMPEST
• TNX
• ATBO
• YOUNITE

最佳女新人獎
• IVE
• LE SSERAFIM
• Kep1er
• NewJeans
• NMIXX
• 崔叡娜YENA

最佳男團獎
• BTS
• SEVENTEEN
• NCT DREAM
• TXT
• Stray Kids
• ENHYPEN

最佳女團獎
• (G)I-DLE
• Red Velvet
• BLACKPINK
• TWICE
• ITZY
• aespa

最佳男歌手獎
• 林英雄
• PSY
• ZICO
• 姜丹尼爾
• J-hope

最佳女歌手獎
• 娜璉
• 太妍
• 李知恩 IU
• 薇娟
• 瑟琪

最佳舞蹈表演solo獎
• PSY－That That
• JESSI－ZOOM
• 娜璉－POP!
• 崔叡娜－SMILEY
• 宣美－Heart Burn

最佳舞蹈表演男團獎
• SEVENTEEN－HOT
• NCT 127－2 Baddies
• NCT DREAM－Glitch Mode
• Stray Kids－MANIAC
• TXT－Good Boy Gone Bad
• TREASURE－JIKJIN

最佳舞蹈表演女團獎
• IVE－LOVE DIVE
• (G)I-DLE－TOMBOY
• BLACKPINK－Pink Venom
• LE SSERAFIM－FEARLESS
• NewJeans－Attention
• Red Velvet－Feel My Rhythm

最佳歌唱表演solo獎
• 太妍－lNVU
• IU－ Drama
• 李茂珍－When It Snows
• 林英雄－Our Blues
• 金敏錫－Drunken Confession

最佳歌唱表演團體獎
• BIGBANG－Still Life
• BTS－Yet To Come
• DAVICHI－Fanfare
• ENHYPEN－Polaroid Love
• WINNER－l LOVE U

最佳Hip Hop&城市音樂獎
• Jay Park, IU－GANADARA
• BE'O, Beenzino－Counting Stars
• Big Naughty, 10cm－Beyond love
• J-hope－MORE
• ZICO－Freak

最佳合作獎
• PSY, SUGA－That That
• 10cm, Big Naughty－Just 10 centimeters
• Crush, j-hope－Rush Hour
• Loco, 華莎－Somebody!
• Meenoi, Woo－Ghosting

最佳OST獎
• MeloMance－Love,Maybe<社內相親>
• V－Christmas tree<那年 我們的夏天>
• Jimin, 河成雲－With you<我們的藍調時光>
• 10cm－Drawer<那年 我們的夏天>
• Wonstein－Your Existence<二十五 二十一>

最佳樂團表演獎
• Xdinary Heroes－Happy Death Day
• JANNABI－GRIPPIN THE GREEN
• JAURIM－STAY WITH ME
• LUCY－PLAY
• The Black Skirts－My Little Lambs

最佳人氣團體獎
• Stray Kids

全球音樂潮流領袖獎
• Zico

最佳人氣男歌手獎
• J-hope

bibigo Culture & Style Award
• J-hope

爆發製作人獎
• 閔熙珍

延伸閱讀：「2022 MAMA獎」頒獎典禮首日　Kara經典組曲滿滿回憶殺、新生代人氣女團合體演出最受矚目
南韓
MAMA
音樂
頒獎典禮

相關新聞

「2022 MAMA獎」頒獎典禮首日　Kara經典組曲滿滿回憶殺、新生代人氣女團合體演出最受矚目
「2022 MAMA獎」頒獎典禮首日　Kara經典組曲滿滿回憶殺、新生代人氣女團合體演出最受矚目
2022/11/30 14:25
〈財經主筆室〉全球人口突破80億創新猷　台韓兩國卻為少子化憂愁
〈財經主筆室〉全球人口突破80億創新猷　台韓兩國卻為少子化憂愁
2022/11/29 13:51
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
2022/11/28 17:59
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
2022/11/27 19:54
南韓第43屆青龍獎落幕　「分手的決心」為最大贏家　高庚杓台下看表演超嗨成亮點
南韓第43屆青龍獎落幕　「分手的決心」為最大贏家　高庚杓台下看表演超嗨成亮點
2022/11/27 15:05

更新時間 : 2022-12-01 14:59 GMT+08:00

最受歡迎

2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
台灣再鬆綁：12/10起取消入境人數限制、「有條件開放」醫院住院病人探病
台灣再鬆綁：12/10起取消入境人數限制、「有條件開放」醫院住院病人探病
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單