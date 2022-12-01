南韓2022MAMA頒獎典禮落幕　主辦單位遭觀眾猛吐槽　完整得獎名單公布

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓一年一度的音樂頒獎典禮盛事2022 MAMA Awards連辦兩日， 已於11月30日落幕，今年最大贏家為BTS防彈少年團，一共抱走了8個獎項，第二贏家則為新生代人氣女團IVE，共獲得了4個獎項，然而此次主辦單位對於典禮的安排及拍攝卻讓觀眾吐槽連連。
BTS防彈少年團今年成了6冠王，包含了團員J-hope的兩項個人獎項。J-hope今年在MAMA舞台上首次公開了個人舞台，也是唯一出席的成員，他代表全員上台領獎致詞時，還打電話給即將於12月13日入伍的Jin一起連線發表感言，場面逗趣。
另外，這次29號的頒獎典禮主持人為Somi，她在典禮上全程以英文進行，形成了主持人以英文提問，頒獎人以韓文回應的奇景，讓一些南韓網友批評「為何南韓的頒獎典禮辦在日本，還要以英文進行？」。
此外，團體Forestella在表演進行時，畫面突然切到舞台後方、舞蹈團體YGX在表演時，舞台燈光突然全部熄滅了幾秒鐘、以及導演不斷拉遠鏡頭，讓粉絲看不清偶像的臉，這些放送事故都讓許多粉絲感到不滿，認為主辦單位破壞了偶像精心準備的演出。
야 엠넷 방송사고 났어 이번엔 암전인데..? 사고 너무 많이 난다.. pic.twitter.com/BQtCneO37f— 죠죤죠 (@JOEJOENJOE) November 29, 2022
2022MAMA AWARDS獲獎完整名單：
11/29頒發獎項：
Worldwide Fans' Choice
－TomorrowXTogether、Treasure、BLACKPINK、GOT7、ENHYPEN、Stray Kids、BTS防彈少年團、Seventeen、NCT DREAM、PSY
年度全球ICON
－BTS防彈少年團
Yogibo Chill Artist
－Stray Kids
最受歡迎新人獎
－LE SSERAFIM、IVE、NMIXX、Kep1er
最受歡迎亞洲藝人獎
－JO1
11/30頒發獎項：
MAMA白金獎
• BTS
年度歌手獎
• BTS
年度專輯獎
• BTS－Proof
年度歌曲獎
•IVE－DIVE
最佳音樂錄影帶獎
•BLACKPINK－Pink Venom
最佳男新人獎
• Xdinary Heroes
• TEMPEST
• TNX
• ATBO
• YOUNITE
最佳女新人獎
• IVE
• LE SSERAFIM
• Kep1er
• NewJeans
• NMIXX
• 崔叡娜YENA
最佳男團獎
• BTS
• SEVENTEEN
• NCT DREAM
• TXT
• Stray Kids
• ENHYPEN
最佳女團獎
• (G)I-DLE
• Red Velvet
• BLACKPINK
• TWICE
• ITZY
• aespa
最佳男歌手獎
• 林英雄
• PSY
• ZICO
• 姜丹尼爾
• J-hope
最佳女歌手獎
• 娜璉
• 太妍
• 李知恩 IU
• 薇娟
• 瑟琪
最佳舞蹈表演solo獎
• PSY－That That
• JESSI－ZOOM
• 娜璉－POP!
• 崔叡娜－SMILEY
• 宣美－Heart Burn
最佳舞蹈表演男團獎
• SEVENTEEN－HOT
• NCT 127－2 Baddies
• NCT DREAM－Glitch Mode
• Stray Kids－MANIAC
• TXT－Good Boy Gone Bad
• TREASURE－JIKJIN
最佳舞蹈表演女團獎
• IVE－LOVE DIVE
• (G)I-DLE－TOMBOY
• BLACKPINK－Pink Venom
• LE SSERAFIM－FEARLESS
• NewJeans－Attention
• Red Velvet－Feel My Rhythm
最佳歌唱表演solo獎
• 太妍－lNVU
• IU－ Drama
• 李茂珍－When It Snows
• 林英雄－Our Blues
• 金敏錫－Drunken Confession
最佳歌唱表演團體獎
• BIGBANG－Still Life
• BTS－Yet To Come
• DAVICHI－Fanfare
• ENHYPEN－Polaroid Love
• WINNER－l LOVE U
最佳Hip Hop&城市音樂獎
• Jay Park, IU－GANADARA
• BE'O, Beenzino－Counting Stars
• Big Naughty, 10cm－Beyond love
• J-hope－MORE
• ZICO－Freak
最佳合作獎
• PSY, SUGA－That That
• 10cm, Big Naughty－Just 10 centimeters
• Crush, j-hope－Rush Hour
• Loco, 華莎－Somebody!
• Meenoi, Woo－Ghosting
最佳OST獎
• MeloMance－Love,Maybe<社內相親>
• V－Christmas tree<那年 我們的夏天>
• Jimin, 河成雲－With you<我們的藍調時光>
• 10cm－Drawer<那年 我們的夏天>
• Wonstein－Your Existence<二十五 二十一>
最佳樂團表演獎
• Xdinary Heroes－Happy Death Day
• JANNABI－GRIPPIN THE GREEN
• JAURIM－STAY WITH ME
• LUCY－PLAY
• The Black Skirts－My Little Lambs
最佳人氣團體獎
• Stray Kids
全球音樂潮流領袖獎
• Zico
最佳人氣男歌手獎
• J-hope
bibigo Culture & Style Award
• J-hope
爆發製作人獎
• 閔熙珍