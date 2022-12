南韓2022MAMA頒獎典禮落幕　主辦單位遭觀眾猛吐槽　完整得獎名單公布

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)南韓一年一度的音樂頒獎典禮盛事2022 MAMA Awards連辦兩日, 已於11月30日落幕,今年最大贏家為BTS防彈少年團,一共抱走了8個獎項,第二贏家則為新生代人氣女團IVE,共獲得了4個獎項,然而此次主辦單位對於典禮的安排及拍攝卻讓觀眾吐槽連連。

BTS防彈少年團今年成了6冠王,包含了團員J-hope的兩項個人獎項。J-hope今年在MAMA舞台上首次公開了個人舞台,也是唯一出席的成員,他代表全員上台領獎致詞時,還打電話給即將於12月13日入伍的Jin一起連線發表感言,場面逗趣。

另外,這次29號的頒獎典禮主持人為Somi,她在典禮上全程以英文進行,形成了主持人以英文提問,頒獎人以韓文回應的奇景,讓一些南韓網友批評「為何南韓的頒獎典禮辦在日本,還要以英文進行?」。

此外,團體Forestella在表演進行時,畫面突然切到舞台後方、舞蹈團體YGX在表演時,舞台燈光突然全部熄滅了幾秒鐘、以及導演不斷拉遠鏡頭,讓粉絲看不清偶像的臉,這些放送事故都讓許多粉絲感到不滿,認為主辦單位破壞了偶像精心準備的演出。

야 엠넷 방송사고 났어 이번엔 암전인데..? 사고 너무 많이 난다.. pic.twitter.com/BQtCneO37f — 죠죤죠 (@JOEJOENJOE) November 29, 2022

2022MAMA AWARDS獲獎完整名單:

11/29頒發獎項:

Worldwide Fans' Choice

-TomorrowXTogether、Treasure、BLACKPINK、GOT7、ENHYPEN、Stray Kids、BTS防彈少年團、Seventeen、NCT DREAM、PSY

年度全球ICON

-BTS防彈少年團

Yogibo Chill Artist

-Stray Kids

最受歡迎新人獎

-LE SSERAFIM、IVE、NMIXX、Kep1er

最受歡迎亞洲藝人獎

-JO1

11/30頒發獎項:

MAMA白金獎

• BTS

年度歌手獎

• BTS

年度專輯獎

• BTS-Proof

年度歌曲獎

•IVE-DIVE

最佳音樂錄影帶獎

•BLACKPINK-Pink Venom

最佳男新人獎

• Xdinary Heroes

• TEMPEST

• TNX

• ATBO

• YOUNITE

最佳女新人獎

• IVE

• LE SSERAFIM

• Kep1er

• NewJeans

• NMIXX

• 崔叡娜YENA

最佳男團獎

• BTS

• SEVENTEEN

• NCT DREAM

• TXT

• Stray Kids

• ENHYPEN

最佳女團獎

• (G)I-DLE

• Red Velvet

• BLACKPINK

• TWICE

• ITZY

• aespa

最佳男歌手獎

• 林英雄

• PSY

• ZICO

• 姜丹尼爾

• J-hope

最佳女歌手獎

• 娜璉

• 太妍

• 李知恩 IU

• 薇娟

• 瑟琪

最佳舞蹈表演solo獎

• PSY-That That

• JESSI-ZOOM

• 娜璉-POP!

• 崔叡娜-SMILEY

• 宣美-Heart Burn

最佳舞蹈表演男團獎

• SEVENTEEN-HOT

• NCT 127-2 Baddies

• NCT DREAM-Glitch Mode

• Stray Kids-MANIAC

• TXT-Good Boy Gone Bad

• TREASURE-JIKJIN

最佳舞蹈表演女團獎

• IVE-LOVE DIVE

• (G)I-DLE-TOMBOY

• BLACKPINK-Pink Venom

• LE SSERAFIM-FEARLESS

• NewJeans-Attention

• Red Velvet-Feel My Rhythm

最佳歌唱表演solo獎

• 太妍-lNVU

• IU- Drama

• 李茂珍-When It Snows

• 林英雄-Our Blues

• 金敏錫-Drunken Confession

最佳歌唱表演團體獎

• BIGBANG-Still Life

• BTS-Yet To Come

• DAVICHI-Fanfare

• ENHYPEN-Polaroid Love

• WINNER-l LOVE U

最佳Hip Hop&城市音樂獎

• Jay Park, IU-GANADARA

• BE'O, Beenzino-Counting Stars

• Big Naughty, 10cm-Beyond love

• J-hope-MORE

• ZICO-Freak

最佳合作獎

• PSY, SUGA-That That

• 10cm, Big Naughty-Just 10 centimeters

• Crush, j-hope-Rush Hour

• Loco, 華莎-Somebody!

• Meenoi, Woo-Ghosting

最佳OST獎

• MeloMance-Love,Maybe<社內相親>

• V-Christmas tree<那年 我們的夏天>

• Jimin, 河成雲-With you<我們的藍調時光>

• 10cm-Drawer<那年 我們的夏天>

• Wonstein-Your Existence<二十五 二十一>

最佳樂團表演獎

• Xdinary Heroes-Happy Death Day

• JANNABI-GRIPPIN THE GREEN

• JAURIM-STAY WITH ME

• LUCY-PLAY

• The Black Skirts-My Little Lambs

最佳人氣團體獎

• Stray Kids

全球音樂潮流領袖獎

• Zico

最佳人氣男歌手獎

• J-hope

bibigo Culture & Style Award

• J-hope

爆發製作人獎

• 閔熙珍

