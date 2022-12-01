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曾捲台灣國安私菸案！邱彰信升華航高官　姊邱議瑩怒嗆媒體你好低

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/01 12:09
邱彰信涉總統專機私菸案遭判刑，華航近日將他升官引起爭議，其胞姊邱議瑩（圖）更怒批提問媒體「好低」。（圖／王鴻薇臉書）

邱彰信涉總統專機私菸案遭判刑，華航近日將他升官引起爭議，其胞姊邱議瑩（圖）更怒批提問媒體「好低」。（圖／王鴻薇臉書）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 邱彰信涉總統專機私菸案遭判刑，華航近日將他升官引起爭議，其胞姊邱議瑩更怒批提問媒體「好低」。

綜合媒體報導，民進黨立委邱議瑩胞弟、華航前空品處長邱彰信升官，從華航行銷部門升至「聯合管制處」處長，該職位需要調派機場全線航班運作並確保飛安無虞，而邱彰信曾因總統專機私菸案遭判刑2年8月，此次升遷引起不小爭議。

邱議瑩今（1）日上午在立法院受訪時回應，邱彰信在2000年就透過考試進入華航，「所以他在華航任職的時間，比我擔任立委的時間還要更久」。被記者問及華航此舉是把人命當兒戲，邱回嗆，「你是哪一台啊，你怎麼會問這種問題啊，什麼叫人命當兒戲啊，我覺得你好低喔，謝謝。」

政治人物李正皓分析，邱彰信原本在「空中商用管理營銷處」工作，負責的是空服用品或是營銷商品的行銷規劃，現在要調到「聯合管制處」屬於「硬部門」，要綜理「全線機場的航班運作協調，確保飛行安全，調查班機重大延誤原因，建立完整航跡及統計分析資料」。

李正皓強調，過去任職於這個部門，都是機師或機械長出身的人員，出事的時候要有能力調查班機的問題，還要懂得建立完整的航跡與分析資料，現在竟然由一個涉及私菸案，被判刑2年8個月、被調到冷衙門的人，在這個時候被升官調任，大家會不會想問「為什麼」。

國民黨台北市議員王鴻薇在臉書提及，總統蔡英文2019年出訪專機驚爆夾帶9797條香菸逃稅818萬餘元「國安私菸案」，震驚全國，當時遭起訴列為被告前華航空品處副總邱彰信，當時被華航懲處後，降調為總經理室高級專員，後調任總經理室特助。並於2021年5月遭台北地院判刑2年8個月。

王鴻薇痛批，當有媒體詢問，華航此舉遭批是把人命當兒戲，沒想到邱議瑩瞬間爆氣，完全見笑轉生氣。沒見過這麼囂張的分官。在媒體面前發怒，卻更顯得分贓的心虛，請問邱委員一個會走私的罪犯，去掌管飛安問題，這不是把人命當兒戲是什麼？
邱彰信
華航
邱議瑩
民進黨

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更新時間 : 2022-12-01 13:28 GMT+08:00

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