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【懶人包】戶外可脫口罩囉！防疫新制12/1起上路　一次搞懂小心觸法噴錢　

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/01 10:45
今（1）日起戶外免戴口罩囉！（示意圖/Pexels）

今（1）日起戶外免戴口罩囉！（示意圖/Pexels）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今（1）日起戶外免戴口罩囉！但是搭乘捷運一樣要全程配戴口罩，隨著許多新制上路，台灣英文新聞幫大家整理出常見問題，一起來看看吧！

1. 搭乘捷運、台鐵、高鐵需要戴口罩嗎？

旅客自進入車站大廳、乘車至出站，甚至在戶外月台候車，都需全程戴口罩；然而，雙鐵部分，若在保持社交距離、鄰近旅客有配戴口罩、鄰近無旅客的形下，開放於車廂內飲食。

2. 跨年派對要戴口罩嗎？

室外空間及場所取消應全程佩戴口罩之規定。惟歲末及跨年大型室外活動之口罩規定，將視近期疫情變化，另行研擬。

【懶人包】戶外可脫口罩囉！防疫新制12/1起上路　一次搞懂小心觸法噴錢　

3. 健身或開車時須配戴口罩嗎？

室內以下情況可摘口罩：

(一)從事運動、唱歌、拍攝個人/團體照。
(二)自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
(三)直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
(四)於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。
(五)外出有飲食需求得免戴口罩

4. 在教室裡要戴口罩嗎？

致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照，以及進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動等，可以不戴口罩，但上述室內可免戴口罩的課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

5. 婚宴可以逐桌敬酒嗎？

可以，指揮中心取消取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。

6. 國外親友可訪台嗎？

指揮中心宣布，考量國內疫情趨緩且穩定可控，自今年12月10日零時（航班表定抵台時間）起，取消入境人數限制。

入境旅客須配合於國際港埠領取4劑家用抗原快篩試劑，於7天自主防疫期間進行檢測；入境前14日有疑似症狀的旅客，請主動於入境時通報疾病管制署之機場/港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠唾液採檢及優先搭乘防疫車輛返回住所。

7. 可以去醫院探病嗎？

12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限；另外，以下情況則不再此限：

(1)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件。
(2)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。
(3)病人病情惡化或病危探視。
(4)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

【懶人包】戶外可脫口罩囉！防疫新制12/1起上路　一次搞懂小心觸法噴錢　

8. 我可以免費領快篩試劑嗎？

第八輪家用抗原快篩試劑實名制於12月1日起實施，每輪每位民眾可購買1份5劑，份數最多可購買6份共30劑，售價與先前一樣，維持每份500元。

這兩類民眾可免費領取：民眾持「2016年9月2日（含）以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1957年（含）以前出生」之長者健保卡，免費領取1份快篩試劑。

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9. 室內不戴口罩會怎樣？

據《傳染病防治法》的規定，若違反指揮中心訂下的防疫規範，將處以新台幣3,000元以上、1萬5,000元以下的罰鍰，且得以命令限期改善，如果沒有改善，可按次處罰。
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