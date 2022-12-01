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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行的首批機台設備到廠典禮，白宮在美東時間11月30日宣布，總統拜登當天將參觀廠房，藉此機會宣傳他推動半導體在地製造等經濟計畫、與重建供應鏈相關議題。

台積電美國亞利桑那州5奈米廠自2021年動工至今約18個月，今年12月6日將邀請客戶、供應商、學界和政府代表一同慶祝首批機台設備到廠（tool-in）的重要里程碑。

白宮11/30宣布，拜登（Joe Biden）12月6日將赴亞利桑那州鳳凰城，參觀台積電廠，討論他的經濟計畫正引領製造業興盛、重建供應鏈且在亞利桑那州和全國製造待遇好的工作。

白宮指出，其他出訪細節待之後公布。

台積電邀請客戶、供應商、學界和政府代表於12月6日一同慶祝亞利桑那州廠首批機台設備到廠。繼美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）答應出席後，白宮宣布拜登（Joe Biden）當天也將赴亞利桑那州鳳凰城，參觀台積電廠房。

台積電今天(12月1日) 表示，歡迎拜登一同慶祝亞利桑那州晶圓廠首批機台設備到廠。亞利桑那州5奈米廠預計2024年量產，月產能2萬片。

中央社引述台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台積電是全球半導體製造業，尤其在先進製程具有領導地位；台積電赴美國設廠，對美國製造或把全球半導體生產重心移回美國具有代表性的戰略意義。拜登出席典禮，將可擴大美國半導體製造的聲勢。

台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，外派工程師陸續飛往美國，各界關心是否有人才外流等問題。經濟部長王美花今天(12月1日) 說，台積電董事長劉德音已說明，沒有人才外流問題，強調台灣還是最主要生產基地。

立法院經濟委員會今天併案審查礦業法修正草案，王美花等人列席報告，並備質詢。

王美花會前接受媒體聯訪，被問到台積電美國亞利桑那州廠預計6日舉行的首批機台設備到廠典禮，美國總統拜登（Joe Biden）將參觀廠房，以及台積電人才是否因此外流、出口是否受影響等議題。

王美花說，拜登會去參觀，表示他很重視台積電在美國的設廠，台灣跟美國會形成很好的供應關係；至於人才部分，劉德音昨天有說明，台積電工程師過去，這是很正常的人才交流，也提到大概去的人有500人左右，而台積電工程師有5萬人，因此沒有人才外流問題，而台灣企業在國際布局上，也會碰到這樣的情形。

關於出口部分，王美花指出，出口不會受到影響，即使是到美國、日本設廠，在海外的生產占比都是10%以下，台灣還是最主要生產基地，而且台灣不斷研發進步，這對台灣的國際供應有幫助，在全球布局，其實也是搶占全球的生意。

外界關心電力是否足夠，王美花指出，對於大的投資，特別是要用到比較大電力的投資，會提早跟業界溝通，這也是很多水電方面需要提早布局的原因，因為興建大的電廠至少都要3年、5年，甚至更久，這都是要提前準備的。

此外，三三會理事長林伯豐昨（11/30)表示「台版晶片法案」是「政府該做但沒做到位」，建議應擴大適用範圍，不應侷限於半導體產業。王美花說，產創條例本來就有各項的人才研發租稅優惠，產業創新條例第10條之2修法，確實是有比較針對性，讓台灣在國際上的重要關鍵地位能夠持續。

王美花說，在這之外，還有沒有需要做相關的補貼等，這涉及到比較廣的面向，經濟部會來跟業界了解。

拜登12月6日將參觀台積電美國廠房 王美花: 台灣還是最主要生產基地、沒有人才外流問題

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