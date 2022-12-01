Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台積電領軍　台股早盤漲逾250點重登1萬5千點

美股勁揚，台積電股價今天同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡之上，創3個月來新高。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/01 09:33
(截圖來源: 日盛證券)

(截圖來源: 日盛證券)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(12月1日) 開盤漲180.37點，加權股價指數為15059.92點，成交金額新台幣50.86億元。

台股今天開高走高，早盤大漲逾250點，一口氣突破「一萬五千點」關卡，來到15100點之上，權值股如台積電一度大漲逾3.6%，上漲18元，來到508元。

至9時1分，指數上漲250點，至15129.87點，漲幅1.68%，代表中小型股票的櫃買指數早盤上漲約1.5%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電早盤一度大漲18元，至508元，漲幅約3.6%，鴻海漲1.49%，大立光上漲逾1%，聯發科漲幅近3%，長榮、陽明、萬海漲幅均逾1%。

美股勁揚，台積電股價今天同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡之上，創3個月來新高。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾示意12月可能放緩升息步調，美股全面大漲。道瓊指數上揚737.24點，漲幅2.18%；那斯達克指數勁揚484.22點，漲幅4.41%；費城半導體指數大漲5.85%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.65美元，漲幅達4.6%，攀高至82.98美元。台積電今天股價同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡，達506元，為9月1日以來首度重登500元關卡之上。

中央社報導，隨著股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威買進台積電ADR，老虎全球管理公司也進場投資台積電，減緩市場對地緣政治的疑慮，扭轉台積電股價頹勢，展開強勁反彈。台積電11月股價勁揚100元，市值回升2.59兆元，至12.7兆元。

台積電領軍　台股早盤漲逾250點重登1萬5千點`
台股
台積電
FED
聯邦準備理事會
美股

相關新聞

中國社會動盪帶來壓力　美股28日重挫、亞股28日普遍收黑•台股29日早盤失守14500點
中國社會動盪帶來壓力　美股28日重挫、亞股28日普遍收黑•台股29日早盤失守14500點
2022/11/29 09:52
台灣股市短線可能反映選舉結果　專家：年底留意法人作帳
台灣股市短線可能反映選舉結果　專家：年底留意法人作帳
2022/11/28 09:34
〈投資理財〉跌深就是利多！台股優質標的多投資人可耐心選股長期投資
〈投資理財〉跌深就是利多！台股優質標的多投資人可耐心選股長期投資
2022/11/27 12:31
台灣IC學者憂中國資訊戰影響力 呼籲選民慎防親中政客
台灣IC學者憂中國資訊戰影響力 呼籲選民慎防親中政客
2022/11/25 11:46
美股4大指數皆紅　法人：台灣股市觀察內資進場力道
美股4大指數皆紅　法人：台灣股市觀察內資進場力道
2022/11/23 10:05

更新時間 : 2022-12-01 10:25 GMT+08:00

最受歡迎

2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台灣再鬆綁：12/10起取消入境人數限制、「有條件開放」醫院住院病人探病
台灣再鬆綁：12/10起取消入境人數限制、「有條件開放」醫院住院病人探病