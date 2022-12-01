（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天(12月1日) 開盤漲180.37點，加權股價指數為15059.92點，成交金額新台幣50.86億元。

台股今天開高走高，早盤大漲逾250點，一口氣突破「一萬五千點」關卡，來到15100點之上，權值股如台積電一度大漲逾3.6%，上漲18元，來到508元。

至9時1分，指數上漲250點，至15129.87點，漲幅1.68%，代表中小型股票的櫃買指數早盤上漲約1.5%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電早盤一度大漲18元，至508元，漲幅約3.6%，鴻海漲1.49%，大立光上漲逾1%，聯發科漲幅近3%，長榮、陽明、萬海漲幅均逾1%。

美股勁揚，台積電股價今天同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡之上，創3個月來新高。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾示意12月可能放緩升息步調，美股全面大漲。道瓊指數上揚737.24點，漲幅2.18%；那斯達克指數勁揚484.22點，漲幅4.41%；費城半導體指數大漲5.85%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.65美元，漲幅達4.6%，攀高至82.98美元。台積電今天股價同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡，達506元，為9月1日以來首度重登500元關卡之上。

中央社報導，隨著股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威買進台積電ADR，老虎全球管理公司也進場投資台積電，減緩市場對地緣政治的疑慮，扭轉台積電股價頹勢，展開強勁反彈。台積電11月股價勁揚100元，市值回升2.59兆元，至12.7兆元。

台積電領軍 台股早盤漲逾250點重登1萬5千點`