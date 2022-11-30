北約9月首度舉行台灣專門會議　消息人士：若台海衝突勿高估北約行動

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英媒金融時引述消息人士披露，今年9月北大西洋公約組織（NATO）首度為台灣舉行專門會議，討論關於台海衝突可能對北約成員國帶來的影響，以及應讓北京知道侵台後果；另一消息人士則認為，不要高估北約在台海衝突會採取的行動。

擁有30個成員國的北約於今年6月公布的戰略，首度將中國形容為北約的一種挑戰。今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，中共趁機建立台海新現狀，對台灣展開大規模軍演，在此背景下，北約主要政治決策機構北大西洋理事會（NorthAtlantic Council）九月召集成員國大使，首度為了台灣舉行專門會議。

金融時報報導，美國退將、前北約盟軍最高指揮官史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）表示：「北約首度討論台灣地位及其民主政府，以及台灣在全球晶片生產方面的關鍵角色，這值得注意、具有特殊意義。」

報導引述一名熟知9月會議的消息人士指出，各國駐北約大使們討論關於台灣面臨的威脅，以及台海衝突可能帶給北約成員國的影響，以及討論北約應該如何讓北京知道軍事行動的潛在後果。

消息人士透露，討論並未提及若發生軍事動，北約將扮演何種角色，而是聚焦「軍事行動可能為歐洲-大西洋地區安全造成的多種衝擊，以及對北約更廣泛層面的影響。」

美國近來敦促歐洲盟邦強化重視台灣所面臨的威脅，一份出自美國的經濟分析顯示，若中國封鎖台灣，全球經濟損失一年可達2.5兆美元。

然而，報導也引述一名熟知美國與北約盟邦討論過程的消息人士指出，不要高估北約在台海衝突會採取的行動。他認為，一旦台海發生衝突，對北約來說最重要的影響可能是，若美國將部分資產調度到印太地區，歐洲軍隊可能得回補美軍在北大西洋的資產，「北約不太可能直接捲入台灣危機或戰爭。」

報導指出，美國樂見歐洲國家開始更重視台灣相關議題，儘管部分國家因與中國的貿易關係，或無意轉移對俄烏戰爭的關注，而不願採取更強硬立場。