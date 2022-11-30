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新加坡除罪男性間性行為 卻修憲擴大限制同志婚姻合法

根據政策研究所的一項調查，在新加坡18-25歲的族群中，約42%的人在2018年接受了同性婚姻，遠高於五年前的17%。不過憲法修正結果擴大限制婚姻平權，讓公民無法對婚姻、家庭的定義和相關政策等問題提出法律挑戰。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/11/30 17:44
新家坡除罪化男男性行為。（示意圖/Unsplash）

新家坡除罪化男男性行為。（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）新加坡作為保守國家，今（30日）終於廢除男性之間性行為的刑責，不過國會同時修法，加強一男一女婚姻定義，讓同志婚姻合法化這條路更加艱困。

CNN報導，新加坡國會30日廢除第377A條文規定，亦即除罪化男男性行為，但因為憲法修正結果擴大限制婚姻平權，讓公民無法對婚姻、家庭的定義和相關政策等問題提出法律挑戰，因為這將成為憲法明文規定範圍。

對於男男性行為除罪化的舉措，新加坡內政部長表示「我們努力保持平衡⋯⋯以維護一個具有傳統異性戀家庭價值觀的穩定社會，同時為同性戀者提供生活空間，並為社會做出貢獻。」

報導指出，對於婚姻僅止於一男一女之間的現行法律定義，新加坡總理李顯龍已經排除進行任何修改的可能性。由於執政的人民行動黨在議會中佔有主導地位，廢除刑責和憲法修正案均以壓倒性的多數獲得通過。新法律何時生效尚未定案。

CNN報導，LGBTQ倡導組織 Oogachaga 主席布萊恩 (Bryan Choong) 表示，對於15年來一直致力於廢除被稱為第377A條文規定的倡議者來說，這是一個歷史性的時刻。但他認為LGBT夫婦和家庭也「有權得到承認和保護」。

在新加坡，近年對LGBT問題的態度已轉向更加自由的立場，尤其是對年輕人，儘管宗教團體仍然持保守態度。根據政策研究所的一項調查，在18-25歲的族群中，約42%的人在2018年接受了同性婚姻，遠高於五年前的17%。
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