（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（30）日談到中國和台灣的疫情現況。他表示，中國此波疫情若未獲控制，12月底會有1400萬名個案產生，而台灣面對BQ.1、XBB、BF.7來勢洶洶，也可能引起新一波感染，施打雙價疫苗就是唯一的解方。

隨著BA.5流行下降一段時間後，國內Omicron疫情已獲控制，新型亞變種病毒是否會引起再次感染流行？陳秀熙說，根據國際間經驗，例如新加坡從BA.5到XBB，澳洲、法國及德國兩波流行之間的再感染；通常可以看到兩波流行高峰的時間間隔大約為三個月，在上一波流行後的一個月至一個半月，新型變種病毒竄升最快。

雖然台灣目前整體仍有約6成免疫保護力，但隨著原始疫苗逐漸失效且台灣已發現XBB、BQ.1.1等變異株，這些新興多種變種病毒以及未知的新型亞變種病毒都有可能引起再感染。

陳秀熙進一步表示，入冬後加上歲末年初的聖誕、跨年、元旦和農曆新年等節慶，也有可能引發再感染風險，除了口罩和社交距離在未來分段解封的情況之下，接種次世代疫苗就變得非常重要，尤其是在降低脆弱族群的中重症與死亡。

此外，陳秀熙認為，在大眾運輸、公共聚會、大型群聚活動及醫療機構，仍應維持口罩令，並保持社交距離；過年過節聚會時，應注意個人清潔消毒。

至於中國疫情現況，他提到，中國近期感染個案數激增，此波疫情起初從內蒙古以及廣東地區興起，逐漸拓展至重慶、河南等地區，之後連北京也跟著淪陷，演變成感染個案每日高達4萬多人。

這也顯示出中國在清零政策下，疫情逐漸從人口較不密集地區，逐漸擴散至人口密集區域，這也會引起新型變種病毒在高傳播情形 及清零政策限制下，使疫情逐漸延燒至各個省份。

根據預測，在面對Omicron亞變種病毒，中國若無法有效控制疫情而使病毒 傳播開來再加上原始疫苗逐漸失效，預估到12月底會有1400萬名個案產生，他強調，接種雙價疫苗是唯一的解方。

中國疫情若未獲控制 陳秀熙：12月底恐有1400萬例確診 解方是接種雙價疫苗