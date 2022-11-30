「文峰遊客中心」重新盛大開幕　帶來阿里山6大主題空間新體驗

阿里山國家風景區管理處(以下稱阿里山管理處)整合地方資源推廣大阿里山觀光旅遊，優化提升軟硬體觀光品質，往阿里山西北廊道旅遊必經的文峰遊客中心，歷經數月的內部重新改造，帶給民眾更加舒適的休憩空間與旅遊資訊。館內規劃有阿里山「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」六大主題展區，透過互動體驗與展示呈現讓民眾更加認識阿里山在地文化、生態與產業，並重塑整體空間與動線、增加穆斯林友善設施，除此之外更加增設電子互動體驗區，讓大小朋友可以透過遊戲互動體驗去認識阿里山的環境、人文特色。

文峰遊客中心，位於竹崎鄉166縣道與嘉119線交會處，為阿里山管理處轄內西北廊道遊憩動線的起點，也是觀音瀑布園區的入口，是西北廊道旅遊資訊的第一站，提供阿里山自然、人文資訊巡禮，今年三月封館重新整修，於今日(30日)正式重新開幕，現場請來文峯村慶雲宮傳統獅陣開場，象徵在地發展熱鬧活耀，現場在行政院農業委員會水土保持局局長李鎮洋及南投分局分局長陳榮俊、嘉義縣政府農業處副處長李建霖、嘉義市政府建設處科長陳怜惠、嘉義縣議會議員詹黃素蓮、嘉義縣竹崎鄉鄉民代表主席陳宏吉及代表王永清、嘉義縣竹崎鄉農會總幹事林孟怡等長官來賓們一同揭幕，正式宣布文峰遊客中心落成重新開幕啟用！除此之外，還有與行政院農委會水土保持局南投分局合辦「聞著咖啡香去旅行」活動，讓民眾更加了解阿里山的特色咖啡，還可以體驗手沖咖啡，現場民眾開心表示：「很有趣的活動，遊客中心整體也煥然一新，空間非常舒適！」

阿里山管理處處長洪維新表示文峰遊客中心整合了竹崎鄉文峰、仁壽、金獅及梅山鄉太平、太興、龍眼、碧湖、瑞里、瑞峰、太和及阿里山鄉豐山、來吉等地，提供詳細的旅遊資訊，幫助旅客了解該地區豐富的自然生態與旅遊文化，歡迎民眾、遊客可以一同到新文峰遊客中心遊玩，內部整體規劃呈現西北廊道地方特色及遊憩資源，可以更加瞭解阿里山的產業及活動相關資訊，一、二樓分別規劃有品茶區與當地特色餐廳，有阿里山茶、咖啡、美食可以品嚐享用，期能讓民眾享受美好的旅遊體驗！

若民眾想前往遊客中心亦可以透過「台灣好行－瑞里線」由嘉義火車站至文峰遊客中心，相當的便利，而整修過後的文峰遊客中心也將會有更多精彩、豐富的活動於此舉辦！歡迎大家一同前往遊玩。

照片由阿里山管理處提供

照片由阿里山管理處提供

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