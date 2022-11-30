第一檔連結臺灣期權策略指數ETN「策元大加權策略N」發表會12/2首度登場

為向外界推廣臺灣股市期權策略指數之應用發展，臺灣期貨交易所(期交所)、元大證券、臺灣證券交易所(證交所)及臺灣指數公司( 臺指公司)將於2022年12月2日(五)上午九點於臺北101 大樓1樓資訊展示中心共同舉辦「 發行量加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」暨ETN產品發 表會。

這次發表會將邀請期交所、元大證券、證交所及臺指公司代表致詞； 並安排臺指公司介紹「發行量加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬 指數」，及壓軸由元大證券首度發表「 發行量加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數ETN」(簡稱「 策元大加權策略N」，代號: 02001S )，期望透過專題分享以利各界更加了解期權策略指數及商品特色， 有興趣之投資大眾亦可透過證交所網站同步收看實況，網址為htt ps://webpro.twse.com.tw/。

「策元大加權策略N」即追蹤期交所、 證交所與臺指公司共同合作發布之「 發行量加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」。 本指數係透過長期持有發行量加權股價指數成分股所代表的加權報酬 指數作為多頭部位、並賣出期交所的價外5%近月臺指買權契約， 藉由設定停利點犧牲超額報酬的機會換取權利金， 在股市下跌或盤勢波動不大時有機會增添收益， 以期對投資績效產生「掩護」效果。

參考Bloomberg資訊，統計截至2022年10月， 全球以掩護性買權（Covered Call）策略指數所發行的ETN規模合計達6.8億美元， 以美國及韓國為主要市場。此次「策元大加權策略N」 則是國內首檔期權策略型ETN，運用指數引進國際掩護性買權（C overed Call）投資策略，為投資人在市場風險波動環境下， 降低投資風險，穩中求益。

相關訊息可瀏覽官方網站，網址如下:

臺灣期貨交易所 https://www.taifex.com.tw/cht/ index

臺灣指數公司 http://www.taiwanindex.com.tw。