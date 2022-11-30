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助女性創業最給力　臺灣企銀落實金融友善獲表揚

By 台灣英文新聞
2022/11/30 17:22
臺灣企銀副總經理乙增祥(右)代表接受勞動部常務次長陳明仁頒獎。（照片由臺灣企銀提供）

臺灣企銀副總經理乙增祥(右)代表接受勞動部常務次長陳明仁頒獎。（照片由臺灣企銀提供）

臺灣企銀重視兩性平權及支持創業市場，截至今年10月底最新統計資料，該行辦理「微型創業鳳凰貸款」及「青年創業及啟動金貸款」女性獲貸人數為7,286人，相較去年同期成長達20%，其中「微型創業鳳凰貸款」女性獲貸比率更高達74.5%，績效優異獲邀參加勞動部「2022年微型創業楷模頒獎典禮」表揚，且今年度10位獲獎楷模中，就有5位曾獲臺灣企銀創業貸款融資協助，展現該行金融友善包容力。

臺灣企銀曾洽訪過一位更生人，了解更生人服刑期間被自己母親精心準備會客菜深深感動，假釋後也希望透過自己用心準備的會客菜，延續這份關懷的心，運用「微型創業鳳凰貸款」提供資金協助其創業，且一路支持其經營理念從巡迴餐車至開創店面，發揮金融影響力協助更生人成功復歸社會。

臺灣企銀更以實際行動打造友善創業環境，關懷弱勢族群及新住民婦女，促進就業及提升經濟能力，有一位新住民媽媽，因丈夫早逝擔起照顧家計的重任，該行評估後即提供資金活水協助該新住民創辦手作醬特色品牌，不僅解決其家庭經濟壓力，更成功推廣家鄉特色料理，傳承文化及傳統特產。

近兩年全球面對新冠肺炎疫情衝擊，據萬事達卡報告顯示，疫情衝擊下全球女性較男性失去工作的可能性高達4倍，且女性企業主在面對疫情衝擊時較男性企業主具有相對大的風險，臺灣企銀身為中小企業專業銀行，長期提供多元的金融服務，支持各族群享有公平的創業資源，並於疫情期間即時提供創業主及受影響企業資金援助，穩健中小企業永續經營及促進社會經濟發展，善盡企業社會責任。

更新時間 : 2022-11-30 17:41 GMT+08:00

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