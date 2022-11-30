【快訊】中國前領導人江澤民病逝•享壽96歲　新華社網頁變黑白兩色

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國官媒新華社報導，96歲的前中共總書記、中國國家主席江澤民因為白血病合併多臟器功能衰竭，經搶救無效，今天(30日) 中午12時13分在上海病逝，享壽96歲。

新華社在顯著位置發表江澤民去世的消息，官網同時也由平時的彩色變為黑白兩色 （上圖) 。

中國媒體同時公布以習近平為首的治喪委員會長串名單，同時發布第一份公告:

【江澤民同志治喪委員會公告（第1號）】

為表達全黨全軍全國各族人民對江澤民同志的無比崇敬和深切悼念之情，現決定：

（一）自告全黨全軍全國各族人民書發佈之日起到江澤民同志追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、我駐外使領館下半旗志哀。這期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、我駐外使領館設靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。 （二）按照我國慣例，不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。

特此公告。 江澤民同志治喪委員會

2022年11月30日

江澤民1926年8月17日出生於江蘇揚州，上海交通大學畢業。1989年六四天安門事件後當選中共中央委員會書記，1993年當選中國國家主席，全面掌控黨、政、軍，成為中國大陸第三代領導人，2002年後逐步交棒給胡錦濤，2005年3月正式卸下中央軍事委員會主席職務。退休後江澤民大部分時間都留在上海。

江澤民最後一次出現在公開場合，是2017年中共19大，之後無論是2021年中共百年黨慶、2022年中共20大等，江澤民都缺席。

中央社北京報導稱，江澤民被形容為「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者」。