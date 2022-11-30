今年壓軸聯名商品！當星巴克遇上艾蜜莉在巴黎 法式浪漫點綴包包、隨行杯

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）星巴克公布今年末即將推出的壓軸聯名商品，原來是Netflix人氣影集「艾蜜莉在巴黎」(EMILY IN PARIS)主題！顏色繽紛的法式輕快浪漫風格悄悄地來到了星巴克隨行杯和帆布袋上，彷彿帶來了整個巴黎的春光明媚，全套商品將於12月7日於各分店推出。
根據星巴克，這次的聯名商品擷取了影集中女主角艾蜜莉(
這次的隨行杯特別將影集名稱或是穿著經典格紋的女主角，
非常實用的帆布包略大於A4大小的尺寸很適合上班族與學生攜帶不同大小的文件、日用品，另外星巴克也推出多功能小包、筆袋、筆記本等生活文具，放化妝品、原子筆等都非常合適，聯名圖案超級可愛，不過只有線上門市限定購買得到。
喜歡簡約風格的消費者，在不銹鋼杯與馬克杯的選擇上，除了有上述兩款手繪女主角及繽紛花卉的圖案，也能選購純粉紅色系款的杯具！這系列商品以亮眼單色綴以鐵塔吊飾，
艾蜜莉在巴黎聯名商品於12月7日（三）開賣，根據星巴克，商品上市當日，指定EMILY IN PARIS + STARBUCKS聯名商品，每位顧客每次結帳，
星巴克最新聯名商品，筆記本、筆袋、多功能小包為線上限定購買商品。（圖/Starbucks提供；台灣英文新聞後製）