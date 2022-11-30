今年壓軸聯名商品！當星巴克遇上艾蜜莉在巴黎 法式浪漫點綴包包、隨行杯

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）星巴克公布今年末即將推出的壓軸聯名商品，原來是Netflix人氣影集「艾蜜莉在巴黎」(EMILY IN PARIS)主題！顏色繽紛的法式輕快浪漫風格悄悄地來到了星巴克隨行杯和帆布袋上，彷彿帶來了整個巴黎的春光明媚，全套商品將於12月7日於各分店推出。

根據星巴克，這次的聯名商品擷取了影集中女主角艾蜜莉( Emily)甜美樂觀的個人風格， 以輕快浪漫的法式情調帶來一系列時髦又引人注目的日常用品， 包括大量運用亮眼甜美的粉紅色，點綴以標誌性的鐵塔吊飾， 或是以大片繽紛盎然的花卉圖案為設計。

這次的隨行杯特別將影集名稱或是穿著經典格紋的女主角， 以個性帶點隨興的手繪風格，表現出時髦的法式情調。另外巴黎鐵塔作為法國春季賞花熱點，這次星巴克的杯子組和帆布袋也以大片繽紛的花卉搭配最具 代表性的鐵塔圖案，描繪出花都巴黎的活力。

非常實用的帆布包略大於A4大小的尺寸很適合上班族與學生攜帶不同大小的文件、日用品，另外星巴克也推出多功能小包、筆袋、筆記本等生活文具，放化妝品、原子筆等都非常合適，聯名圖案超級可愛，不過只有線上門市限定購買得到。

喜歡簡約風格的消費者，在不銹鋼杯與馬克杯的選擇上，除了有上述兩款手繪女主角及繽紛花卉的圖案，也能選購純粉紅色系款的杯具！這系列商品以亮眼單色綴以鐵塔吊飾， 正呼應出影集帶點天真的法式浪漫感，是星巴克這次與EMILY IN PARIS聯名商品中，非常推薦的單品之一。

艾蜜莉在巴黎聯名商品於12月7日（三）開賣，根據星巴克，商品上市當日，指定EMILY IN PARIS + STARBUCKS聯名商品，每位顧客每次結帳， 每款指定商品各限購乙個。如有額外數量的購買需求，需重新排隊。 12/8(四)起則不受此限。

星巴克最新聯名商品，筆記本、筆袋、多功能小包為線上限定購買商品。（圖/Starbucks提供；台灣英文新聞後製）