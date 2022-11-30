全國高級中等學校工業類競賽　新北4項第一

111學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽成 績於日前揭曉，新北市學生共獲25座金手37項優勝的佳績，其中 瑞芳高工堪稱金手中之金手，獲雙金第一名， 另外新北市再次於機器人職種領先全國，前6名中包辦冠亞軍及4至 6名，新北扎根技職教育卓然有成。

教育局指出，新北市推動4年4億「PRIME贏得未來技職人才」 計畫，連續五年獲得教育部評選技職教育最高榮譽優等獎， 績效顯著。而在此次競賽中斬獲4金手8優勝佳績的瑞芳高工， 獲獎人數及獲獎名次再創空前佳績， 其中電腦修護職種和建築製圖職種皆獲得全國第一，展現學校深耕技 職教育的卓越成效。

榮獲電腦修護職種金手第一名的資訊科三年級溫冠華選手表示， 記得高二下學期被科上推派為電腦修護職種選手， 從一開始連拆裝電腦都會害怕地詢問老師，到後來專心投入， 常常練習到學校已經關鐵門，一心只想著要持續進步， 最後能在競爭激烈且最多人報名的電腦修護職種拿到第一名， 感謝老師的指導及家人的支持。

榮獲建築製圖金手第一名的建築科三年級許至欣同學說， 自己在高一下學期就定下要當上建築製圖選手的目標， 這一路要克服許多的艱難，但唯有不變就是堅持， 也常利用課餘時間在繪圖中與自己對話，學習從中找尋自我風格， 尤其是筆觸的掌握和基本功，能得到金手第一名， 非常謝謝指導老師、家人、建築科同學一路上的陪伴。

新北高工機械科三年級劉韋廷選手榮獲鉗工職種金手第一名， 他表示不敢相信自己居然拿到金手第一名，達成最完美的目標， 對於這次比賽最想感謝的是一路上陪伴自己的指導老師汪師弘老師及 家人朋友學長們，也謝謝新北市教育局金手培訓計畫， 讓自己有這個機會爭取榮耀。

教育局另補充，「機器人」是世界自動化產業發展的趨勢， 新北市抓準未來產業趨勢，從107學年新北市承辦全國工業類率先 舉辦機器人職種，持續扎根自動化專業人才， 已連兩年成績領先全國，再次連莊冠亞軍。

獲得機器人職種金手第一名的東海高中資訊科三年級王彥睿及周志龍 同學選手表示， 高一的時候看到學長參加比賽獲獎上台獻獎時覺得超帥的， 心中就立下要成為選手， 高二下看著學長參加技藝競賽得金手第一名的訊息傳回學校， 心中更加堅定志向。正式成為選手後，遭遇到不少問題與困難， 但在老師的指導及學長協助下都能克服解決， 在培訓期間也有更多磨練、學習及觀摩的機會，能獲得金手榮耀， 感謝老師和同學的協助。

教育局長張明文指出，新北市推動金手培訓專案，規劃三級培訓及6 種技職競賽人才培育機制打造奪金團隊， 同時銜接未來產業發展需求，全力支持各校發展自動化專業人才。 為鼓勵爭取佳績，新北更是首創加碼獎勵金激勵指導教師及學生，第 1至3名學生分別可獲得2萬、1萬2千元及1萬元， 以實質回饋對付出心力師生肯定，期勉選手挑戰自我、締造佳績。

榮獲電腦修護職種金手第一名的瑞芳高工資訊科三年級溫冠華選手。(照片來源：新北市教育局提供)