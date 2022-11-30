百萬冠軍茶上米其林餐廳　冬遊坪林享優惠

新北好茶集結製茶技術的優異茶師，推出百萬冠軍茶， 新北市政府農業局與坪林區公所於12月份起， 每周末都有新北好茶展售會，同時推出「新北好坪劵」，買千送百共 1,100份，訂購滿3,000元即可免運費， 邀請大家親臨坪林在地感受好茶創新及新風貌， 品嚐百萬冠軍茶的獨特風味趁現在。

「坪林」素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，栽培面積4 87.68公頃，年產量310公噸，占全市65%。 正是冬茶上市季節， 今年市府協助媒合與連續五年獲得米其林星級榮耀的教父牛排合作， 創辦人鄧有癸為新北在地萬里人選用百萬冠軍包種茶結合餐點， 並採用新北有機蔬菜及茭白筍設計新菜色， 今日記者會市長侯友宜特別頒發感謝牌， 鼓勵企業用行動支持在地農產。此外， 坪林青年茶業發展協會推出新品不含酒精帶酒香「茶慶酒」， 百年技術加上創新思維，展現包種茶是「萬眾好坪」的好茶。 新北市長侯友宜表示，新北好茶有好技術，加上新創意， 朝年輕化及國際化方向發展，歡迎大家一起體會茶的不同風貌。

新北市政府於12月10、11、17、18日在新北市坪林茶業博 物館旁廣場舉辦展售會，現場可品嚐多種特色茶品、茶食及茶餐點， 現場有歌手張文綺、國際專業小提琴家康妮媚、 國際級雜耍技藝虎劇團、茶凍DIY體驗、創意調酒「品茶香」、 阿卡貝拉人聲演唱。今年特別推出「新北好坪券」，買千送百共1, 100份，享有買1,000送100、買3,000送300加贈 Line貼圖好想兔聯名紅包袋、買5,000送500加贈聯名紅 包袋及聯名品茗杯，另外12月3、4、24、25日在台北希望廣 場舉辦展售會，活動期間消費滿3,000元即可免費贈送限量聯名 紅包袋，每日限量75份。

坪林區公所表示，明(1)中午12點開放報名坪林微旅行， 活動日期在12月10、11、17、18日，每日1梯次，共4梯 次，每梯次30名(額滿為止)，帶您遊坪林親水公園、百年舊橋、 觀魚步道(吊橋)及玻璃橋等特色景點，線上報名網址https: //www.ntpc-tea.tw/，歡迎民眾報名參加。

農業局表示，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術， 比賽茶現正開放訂購，可向坪林區農會訂購，訂購比賽茶滿3, 000元即可免運費，喫好茶可洽坪林區農會：02-2665- 7227，也可填寫訂購單：https://reurl.cc/ vm7REe，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」 臉書查詢。

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供