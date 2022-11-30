中華電信參加衛福部「2022遠距健康照護研討會」 展示偏鄉5G遠距醫療應用成果

衛生福利部於11月28、 29日於臺東桂田喜來登酒店舉辦為期兩天「 2022遠距健康照護研討會」， 邀請中華電信展示偏鄉離島遠距醫療應用成果，展出「5G遠距醫療 平台」包括遠距會診、 視訊門診服務及VR護理教育訓練等解決方案， 應用在偏鄉離島衛生所場域、改善偏鄉離島醫療環境。

中華電信於2021年成功取得「 原住民族及離島地區衛生所4G及5G網路建設維運計畫」， 與衛福部合作縮短城鄉數位落差，提升偏鄉離島醫療服務品質， 升級403處偏鄉醫療院所寬頻速率達100Mbps， 並於偏鄉離島佈建5G網路，應用5G行動通訊與醫療產業結合， 提升醫療照護服務品質與量能。

中華電信並於該計畫中，在偏鄉衛生所推動5G智慧醫療示範計畫， 支援偏鄉衛生所巡迴醫療遠距會診， 導入自主研發5G遠距醫療平台結合5G行動醫療行李箱， 內含通過TFDA醫療認證之可攜式專業醫療設備包括行動手持式超 音波、行動式心電圖機、內視鏡等， 增加偏鄉巡迴醫療專科醫療項目，提高醫師出診效率。 以台東都蘭診所執行在宅醫療服務為例， 透過雲端化5G遠距醫療平台，即時傳送高清手持式超音波、 內視鏡等近端病患檢查影像，給台大醫院、 高雄長庚醫院等遠距專科會診醫師，落實在地就醫治療， 將偏鄉醫療照護延伸至社區及居家內。

未來中華電信除持續提升偏鄉網路韌性外，也會利用「雲、網、端、 安」等資通訊優勢，與衛福部合作推動醫療照護創新計劃， 提升醫療照顧效率及醫療資源運用效率， 有效落實智慧醫療照護政策。