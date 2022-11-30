AIT密切關注九合一大選　處長孫曉雅：台灣進行了一次民主選舉、美國對台支持堅若磐石

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）於29日舉行了記者會，說明對於此次九合一大選的看法及台美關係未來的發展規劃。

首先，對於台灣此次的大選，孫曉雅恭喜台灣選民進行了一個民主的選舉，並表示期待與連任成功的候選人繼續共同合作，以及與新當選人於12月展開合作。

她也表示，AIT此次為了解今年選舉代表的意義，積極的看了許多媒體的報導與分析，她也說道，如果有看市長辯論，應該可以看得出來，地方議題在地方大選扮演著非常重要的角色。

孫曉雅重申，美國對台灣的支持依然堅若磐石，拜登政府最大的目標為和包括台灣在內的夥伴站在一起，共同推進在印太地區的各種價值，也會發揮美國的領導力，增進民主社會盟友彼此的合作，打造更穩定及繁榮的印太地區。

孫曉雅說道，她作為AIT處長，她所關注的焦點為，支持台灣的自我防衛能力與韌性、增進全球供應鏈韌性、支持維護及拓展台灣國際空間的努力、深化台美間現有卓越的經濟與人民與人民之間的關係，而這些也反映著美國長期以來的優先目標，且在華府得到跨黨派的支持。

孫曉雅也說道，美國仍然會致力支持台灣自我防衛的能力、致力強化台灣作為區域夥伴的角色，也會持續與台灣夥伴在海上執法、人道援助及救災議題上一同努力，AIT在許多議題上都支持著台灣夥伴的各種計劃，主題涵蓋民間韌性、婦女及原住民族群的經濟復權、應對氣候變遷、及共同對抗來自中國的不實訊息。