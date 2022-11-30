黑色餅乾解散20年回來了　徐若瑄登日本電視台Best Artist

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 「黑色餅乾」回來囉！徐若瑄預告，團員將合體登上日本電視台Best Artist 2022演出。

綜合媒體報導，紅極一時的日本流行音樂組合黑色餅乾成員包含徐若瑄、天野博之和南原清隆，於1997年出道發行單曲STAMINA（鬥志）走紅，在日綜「火焰大對抗」對上「口袋餅乾」爭奪演出機會，「黑色餅乾」則因為單曲Bye-Bye銷量未達標，瀕臨解散命運。

由於該節目台灣也有播出，「黑色餅乾」是不少歌迷的回憶，徐若瑄29日在臉書公布「時機到了！黑色餅乾20年復活，請大家準備好大合唱！」，金馬影后謝盈萱及金曲歌后彭佳慧都紛紛留言祝賀。

此次的復出是因「黑色餅乾」的歌曲《時機》（Timing）意外在日本的Tiktok上重新翻紅，高達18億的點擊率，吸引許多年輕人翻唱。因此，日本電視台就和團員南原清隆達成再次復出的想法，聯絡徐若瑄後她本人也非常開心立刻答應，預計在12/3公開合體，並在《日本電視台系音樂祭典Best Artist》中表演。

徐若瑄表示，很開心知道這首歌在日本又翻紅了，這首歌在1998年發行時是日本年度單曲銷售冠軍，衝破140萬張，因為歌曲再次受到大家的喜愛，我受邀參與黑色餅乾的復活，真的非常開心，也覺得黑色餅乾的歌很棒，能持續帶給大家力量。

徐若瑄所屬的索尼音樂證實她已經飛往日本。