Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

氣喘藥「泛得林錠2毫克」恐含疑似致癌物　台灣食藥署：回收約32萬顆

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/30 15:00
氣喘藥「泛得林錠2毫克」因可能含有亞硝胺類不純物，遭回收兩批號。（食藥署提供）

氣喘藥「泛得林錠2毫克」因可能含有亞硝胺類不純物，遭回收兩批號。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）食藥署今（30）日發布第二級藥品回收警訊，廠商主動通報氣喘藥「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」因可能含有亞硝胺類不純物，因此食藥署下令12月15日前回收兩批號。

食藥署表示，國際藥廠「荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）股份有限公司台灣分公司」公司生產的「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」，主成分為SALBUTAMOL SULFATE，主要用於支氣管氣喘、慢性支氣管炎、氣腫，健保申報年用量約32萬顆。

據紀錄顯示，「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」去年12月也曾發布過回收警訊，當時是4毫克劑型被驗出亞硝胺類不純物，雖然台灣沒有進口，但廠商仍請代理商預防性下架四批2毫克產品。

食藥署藥品組科長洪國登說明，這段時間GSK原廠陸續檢驗，結果又發現同製造廠生產的一批2毫克劑型檢出亞硝胺類不純物，儘管同樣未輸台，但廠商仍預防性通報，並將層級擴大到醫院、診所及藥局等下架回收兩批號B75420KA、B75420K。

食藥署表示，廠商應於12月15日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；民眾勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

氣喘藥「泛得林錠2毫克」恐含疑似致癌物　台灣食藥署：回收約32萬顆

氣喘藥「泛得林錠2毫克」恐含疑似致癌物　台灣食藥署：回收約32萬顆食藥署提供。
食藥署
藥品回收

相關新聞

痰止膠囊回收41萬顆　台灣食藥署：溶離度檢驗不合格　恐影響藥效
痰止膠囊回收41萬顆　台灣食藥署：溶離度檢驗不合格　恐影響藥效
2022/11/08 17:24
市占率6成末梢血管循環藥物變色 食藥署認定遭「鐵鏽」汙染收回430萬顆
市占率6成末梢血管循環藥物變色 食藥署認定遭「鐵鏽」汙染收回430萬顆
2022/11/01 18:34
南非國寶茶驗出苯甲酸超標 毒理專家：劑量不致害
南非國寶茶驗出苯甲酸超標 毒理專家：劑量不致害
2022/10/18 20:55
連2年出包　「膚斯得乳膏2%」驗出pH值過低　台灣食藥署：限期回收2.3萬支
連2年出包　「膚斯得乳膏2%」驗出pH值過低　台灣食藥署：限期回收2.3萬支
2022/09/26 11:55
中國猴頭菇累計20批農藥超標　王必勝：若無改善　不排除禁止進口
中國猴頭菇累計20批農藥超標　王必勝：若無改善　不排除禁止進口
2022/08/05 17:06

更新時間 : 2022-11-30 16:08 GMT+08:00

最受歡迎

2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
【恐成六四翻版?】中國「白紙革命」抗議清零封控　上海文具公司澄清謠言: 並未停產A4白紙
【恐成六四翻版?】中國「白紙革命」抗議清零封控　上海文具公司澄清謠言: 並未停產A4白紙