（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）食藥署今（30）日發布第二級藥品回收警訊，廠商主動通報氣喘藥「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」因可能含有亞硝胺類不純物，因此食藥署下令12月15日前回收兩批號。

食藥署表示，國際藥廠「荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）股份有限公司台灣分公司」公司生產的「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」，主成分為SALBUTAMOL SULFATE，主要用於支氣管氣喘、慢性支氣管炎、氣腫，健保申報年用量約32萬顆。

據紀錄顯示，「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」去年12月也曾發布過回收警訊，當時是4毫克劑型被驗出亞硝胺類不純物，雖然台灣沒有進口，但廠商仍請代理商預防性下架四批2毫克產品。

食藥署藥品組科長洪國登說明，這段時間GSK原廠陸續檢驗，結果又發現同製造廠生產的一批2毫克劑型檢出亞硝胺類不純物，儘管同樣未輸台，但廠商仍預防性通報，並將層級擴大到醫院、診所及藥局等下架回收兩批號B75420KA、B75420K。

食藥署表示，廠商應於12月15日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；民眾勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

氣喘藥「泛得林錠2毫克」恐含疑似致癌物 台灣食藥署：回收約32萬顆

食藥署提供。