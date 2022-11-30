南韓影帝薛景求、「最帥大叔」李善均首次同台飆戲　《王者製造》台灣12月2日精彩上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《王者製造》由薛景求及李善均領銜主演，描述政治人物強勢逆轉勝挺進總統大選故事，將於12月2日台灣上映。
《王者製造》由邊聖鉉執導，取材1
《王者製造》集合許多實力派演員大飆演技，除了找來薛景求及李善均，還有《非常律師禹英禑》中的爸爸全裴修、《梨泰院Class》大反派劉在明、《哲仁皇后》《翻供》的裴宗玉等；其中，李善均是由薛景求推薦加入演出，
薛景求和李善均。（圖／華映娛樂）
預告。(影/YouTube)
值得一提的是，薛景求一開始是對電影中選舉幕後操盤手的角色更有興趣，但導演邊聖鉉視他為扮演金大中的不二人選，但扮演金大中讓薛景求覺得難以消化，和導演討論之後，決定開創一個全新的角色，薛景求說：「我便在角色和金大中之間，找到了詮飾的中間地帶。」
讓導演最印像深刻的是一場演譯當年金大中為了合法阻撓議事，硬是滴水末進的演講了5小時又19分鐘，雖然在電影中只有幾秒的鏡頭帶過，但薛景求依然做了萬全的準備，背下了相關的講稿，讓導演非常感動，也讓全劇組對電影有更深的投入。
薛景求獲得入圍的新作《王者製造》
全裴修在《王者製造》中扮演愛發牢騷，
李善均飾演徐昌大刻意減肥。（圖／華映娛樂）
薛景求透露這次的演出難度極高，大約有三、四場戲都讓他感到壓力巨大，「像是有一場戲在戶外拍攝，天氣極熱，但現場臨演不夠多，要顧慮演出同時要配合特效的效果呈現，身體和心理都很疲憊啊！」但導演導演邊聖鉉讚美他在電影中的演出並沒有被壓力擊敗，而是呈現出「像呼吸一樣的自然演技」。
《王者製造》故事描述1960年代，執政黨鐵腕專政，