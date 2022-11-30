南韓影帝薛景求、「最帥大叔」李善均首次同台飆戲　《王者製造》台灣12月2日精彩上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《王者製造》由薛景求及李善均領銜主演，描述政治人物強勢逆轉勝挺進總統大選故事，將於12月2日台灣上映。

《王者製造》由邊聖鉉執導，取材1 960年代韓國總統金大中的選舉歷程，金大中身為民主鬥士， 但在當時的選戰中，總是屢戰屢敗， 直到一位選舉戰略幕僚嚴昌祿加入他的競選團隊後，終於反轉局勢， 一路勝選，更邁向總統大路。

《王者製造》集合許多實力派演員大飆演技，除了找來薛景求及李善均，還有《非常律師禹英禑》中的爸爸全裴修、《梨泰院Class》大反派劉在明、《哲仁皇后》《翻供》的裴宗玉等；其中，李善均是由薛景求推薦加入演出， 但《王者製造》是兩人首次合作，李善均此次演出選舉策略家，為了角色努力瘦身嚇壞導演。



薛景求和李善均。（圖／華映娛樂）



預告。(影/YouTube)

值得一提的是，薛景求一開始是對電影中選舉幕後操盤手的角色更有興趣，但導演邊聖鉉視他為扮演金大中的不二人選，但扮演金大中讓薛景求覺得難以消化，和導演討論之後，決定開創一個全新的角色，薛景求說：「我便在角色和金大中之間，找到了詮飾的中間地帶。」

讓導演最印像深刻的是一場演譯當年金大中為了合法阻撓議事，硬是滴水末進的演講了5小時又19分鐘，雖然在電影中只有幾秒的鏡頭帶過，但薛景求依然做了萬全的準備，背下了相關的講稿，讓導演非常感動，也讓全劇組對電影有更深的投入。

薛景求獲得入圍的新作《王者製造》 由韓國知名編劇邊聖鉉編劇及執導，兩人之前便合作了《不汗黨： 地下秩序》，展現絕佳默契，後續更接連合作了《王者製造》及NE TFLIX即將推出的《KILL福順》，被韓國娛樂圈稱他們是「 靈魂伴侶」，但導演邊聖鉉表示其實兩人私下很少見面， 頂多通通電話或是發訊息，「而且都是聊工作上的事情」。



全裴修在《王者製造》中扮演愛發牢騷， 但一路力挺薛景求的辦公室員工。（圖／華映娛樂）



李善均飾演徐昌大刻意減肥。（圖／華映娛樂）

薛景求透露這次的演出難度極高，大約有三、四場戲都讓他感到壓力巨大，「像是有一場戲在戶外拍攝，天氣極熱，但現場臨演不夠多，要顧慮演出同時要配合特效的效果呈現，身體和心理都很疲憊啊！」但導演導演邊聖鉉讚美他在電影中的演出並沒有被壓力擊敗，而是呈現出「像呼吸一樣的自然演技」。

《王者製造》故事描述1960年代，執政黨鐵腕專政， 懷著民主熱血的反對黨新秀金澐範（薛景求 飾），參加四次選舉，卻是屢戰屢敗，遲遲未能選上議員。 對政治有著獨到見解的無名素人徐昌大（李善均 飾），因欣賞他的理念，毛遂自薦成為金澐範的操盤手。 不論是民代選舉到黨內總統初選，金澐範台前宣揚理念， 徐昌大在幕後打點，一路闖進總統大選，聲勢如日中天， 但一場神祕的意外，讓兩人的關係出現了裂痕。