外交爭議、與中共辦COP15會議 加拿大外交部長：需要時合作必要時挑戰中國

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）加拿大27日公布新印太戰略，該國外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）表示，儘管中國與加拿大多年來外交關係緊張，但加拿大將在需要時與中國合作，在必要時挑戰中國。

衛報報導，加國所發布的新印太戰略耗時三年制定，包含23億加元（17億美元）的預算，以強化加拿大在印太地區的軍事投入和網絡安全等影響力。該文件提及中國逾50次，並將其描述為「一個日益具有破壞性的全球大國」。

事實上，中加兩國外交關係緊張，本月在印尼舉行的G20峰會上，中國國家主席習近平罕見公開指責加拿大總統杜魯道對媒體公開閉門會議內容；而兩國共同舉辦的《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（COP15）第二階段會議，將於12月7日至19日在加國蒙特利爾舉行，加拿大選在會議前一周發布新印太戰略，相當耐人尋味。

趙美蘭指出，印太地區的未來與加拿大息息相關，而「我們印太戰略的核心原則是，在不損害我們價值觀的情況下，保護我們的國家利益。」

新發布的印太戰略還提及，中國侵犯人權的行徑，包括對穆斯林的迫害。趙美蘭表示。加拿大將繼續堅定致力於在與該區盟友的互動中促進人權。

然而趙美蘭也承認，加拿大很難將那些行動違背自身價值觀的國家拒之於門外，尤其像中國這樣的強國。她認為外交接觸是一種方式，但這種接觸需要在明確的框架內進行，「我們現在已經公布了這個框架...我們將堅定不移」。

中國28日對加國的新戰略做出尖銳回應，稱之為「充斥意識形態偏見。渲染炒作所謂『中國威脅』，對中國無端指責攻擊」，並向加國提出嚴正交涉。

儘管中、加兩國關係冷淡，趙美蘭表示，她對兩國共通點與共同關注的問題感到樂觀，包括核擴散、全球衛生與氣候變遷等議題，包含即將登場的COP15，她說，「這些議題是沒有邊界的」。