（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增17,727例COVID-19確定病例，分別為17,668例本土個案及59例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。



指揮中心表示，今日新增之17,668例本土病例，為7,952例男性、9,701例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(2,817例)，臺中市(2,408例)，高雄市(2,082例)，桃園市(2,020例)，臺北市(1,615例)，臺南市(1,439例)。



指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為24例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月17日至11月26日，死亡日期介於11月13日至11月27日。





指揮中心說明，今日新增59例境外移入個案中，為28例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本及泰國(各2例)，加拿大、美國、香港、荷蘭、新加坡及韓國(各1例)移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年10月30日至11月29日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,313,366例確診，分別為37,718例境外移入、8,275,594例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,334例COVID-19死亡病例，其中14,317例本土，另17例為境外移入。

今年採購第三批Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗79.6萬劑將於今日晚間抵臺

另外，今年採購之第三批Moderna次世代 BA.4/5雙價疫苗79.6萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種追加劑使用。本批效期至2023年5月10日。



指揮中心指出，迄今次世代雙價疫苗共511.31萬劑到貨，分別為BA.1雙價疫苗299.99萬劑及BA.4/5雙價疫苗211.32萬劑。

【11/30台灣本土+17,668例／死亡+37例】第三批莫德納次世代BA.5雙價疫苗今晚抵台