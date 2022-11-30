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「2022 MAMA獎」頒獎典禮首日　Kara經典組曲滿滿回憶殺、新生代人氣女團合體演出最受矚目

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/30 14:25
第二代一線女團KARA睽違10年再次站上MAMA舞台，表演經典歌組曲（圖／截自IG@mnet_mama）

第二代一線女團KARA睽違10年再次站上MAMA舞台，表演經典歌組曲（圖／截自IG@mnet_mama）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）2022 MAMA AWARDS音樂頒獎典禮已於29日揭開序幕，典禮將持續兩天於30日結束，昨（29）已頒發了部分獎項，Kara的經典組曲舞台及五個新生代女團的合體表演為討論度最高的話題。

Kara於2007年出道，是曾經的一線女團，他們在今年出道的第15年之際回歸，發行了迷你專輯「MOVE AGAIN」，29日當天也是睽違了10年重新站上MAMA的舞台，在消息一出後即引發許多粉絲的期待。

Kara此次舞臺帶來了最新回歸主打歌「When I Move」及經典歌曲「LUPIN」、「STEP」及「Mr.」組曲，在表演經典組曲前所播放的前導影片即勾起許多人的青春回憶，第一首歌曲「LUPIN」的前奏一播放就立刻讓許多人熱血沸騰，所有的觀眾及KARA的後輩歌手、團體們也都看得出來非常興奮能再次看見KARA的經典秀。

「2022 MAMA獎」頒獎典禮首日　Kara經典組曲滿滿回憶殺、新生代人氣女團合體演出最受矚目
IVE、 Kep1er、 NMIXX、 LE SSERAFIM、 NewJeans合作舞台（圖／截自IG @mnet_mama）

另外29日備受矚目的演出為IVE、 Kep1er、 NMIXX、 LE SSERAFIM、 NewJeans等，五個新生代大勢女團的合作舞台，他們各自圍在舞台上，舞台播出了各團代表名曲「ELEVEN」、「WADADA」、「O.O」、「FEARLESS」、「Hype Boy」，每團各派一兩名代表表演，最後則是五團一起表演前輩TWICE的歌曲「Cheer Up」。

此次五個女團合作表演評價兩極，有些人表示，「好開心能看見第四代女團代表一起站在舞台上」、「這個表演是今年KPOP最具代表性的舞台」、「居然能看見我最喜歡的女團們在同個舞台上」、「Hype Boy的舞台最讚」，但也有人認為這次的合作舞台不如預期，除了導播一直將鏡頭拉遠讓粉絲看不清楚偶像，每首歌之間的空檔使用大螢幕倒數，而不是用串場方式將表演串連起來，另外也有粉絲認為表演「Cheer Up」時的舞台太凌亂，編排上引發了一些粉絲的不滿。

2022MAMA部分獲獎名單：

Worldwide Fans' Choice
－TomorrowXTogether、Treasure、BLACKPINK、GOT7、ENHYPEN、Stray Kids、BTS防彈少年團、Seventeen、NCT DREAM、PSY

年度全球ICON
－BTS防彈少年團

Yogibo Chill Artist
－Stray Kids

最受歡迎新人獎
－LE SSERAFIM、IVE、NMIXX、Kep1er

最受歡迎亞洲藝人獎
－JO1

延伸閱讀：【持續更新】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
MAMA
Kara
南韓
女團
音樂頒獎典禮

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2022/11/25 11:03

更新時間 : 2022-11-30 14:37 GMT+08:00

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