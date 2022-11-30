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【談白紙運動】中國學者蔡霞：中共會「半軟半硬」應對• 強行鎮壓將加速垮台

前中共黨校教授蔡霞分析白紙運動可能出現的3種發展，並指中共最可能會以「半軟半硬地解決」方式瓦解運動。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/30 16:07
圖為11月27日, 上海公安逮捕示威民眾的情形 (美聯社) 

圖為11月27日, 上海公安逮捕示威民眾的情形 (美聯社) 

延伸閱讀: 【恐成六四翻版?】中國「白紙革命」抗議清零封控　上海文具公司澄清謠言: 並未停產A4白紙

中國多個城市爆發反封控白紙運動　美國白宮與國務院回應: 支持民眾和平抗議

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國多地近日爆發反COVID-19封控的「白紙運動」，前中共黨校教授蔡霞分析此次運動可能出現的3種路徑，並指中共最可能會以「半軟半硬地解決」方式瓦解運動。

蔡霞日前接受美國自由亞洲電台直播節目的訪問，並接受網友提問。對於白紙運動在中國多地爆發，蔡霞指有3種可能的發展路徑。

第一，中共政府順應民意，全面解封、結束清零政策。但蔡霞對這條路徑感到悲觀，因為清零關乎中共總書記習近平的領導權威、是他的政策，也是習近平認為體現中國制度優越的作法。

第二條路徑是強行鎮壓示威行動，不過這會讓中國面臨內外強大的壓力。蔡霞說，以中國國內而論，「八九六四你可以開一次槍，你要再敢開第二次槍，中共徹底喪失了在人民心中，一絲一毫的合法性都不存在了，很有可能是加速自身統治的垮台。」

她認為，不到最後一步，中共不會採用「屠殺性」的手段來解決問題。

第三，蔡霞認為最有可能的路徑是「半軟半硬地解決」。一方面部分放鬆管制，另方一面以慣用的隱瞞真相、推卸責任、轉移視線、高壓手段阻擋民眾聚集，瓦解運動。

蔡霞指出，這次的抗爭事件可達到民眾局部性的要求，但無法解決制度性、根本性的問題，矛盾依然積累，「不過以後有可能再有什麼樣的事件再次爆發而已」。

蔡霞並認為，這是一場以「居民」為主體、追求「自由」的群眾運動，跨越中國社會的各種不同階層，註定載入中國政治轉型的歷史

蔡霞也說，對於「自由」的理解，社會基層民眾要求的是讓他們能去打工、開小店，有一口飯吃，有正常經濟生活；大學生、學者的中間群體則是訴求言論自由、新聞自由、表達自由，這並非簡單的清零政策，而是制度問題，因此要「共產黨下台」和「習近平下台」。

最後，有網友提問，如果推翻中共，中國社會經濟環境更差，要由誰負責？蔡霞回應，「離開中共，世界就不轉了嗎？不要被中共這種宣傳迷惑了我們，從來沒有救世主，真正能解決中國人自己的問題，還是要靠中國民眾，和海內外的中國人團結起來。」

蔡霞說，任何社會轉型與劇變都可能發生混亂與痛苦，但中國社會蘊藏巨大積極能量、不乏菁英人才，自我修復的能力很強。

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更新時間 : 2022-11-30 17:39 GMT+08:00

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