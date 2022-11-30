卡達世界盃黑幕是真的！主席首鬆口承認 400至500名工人死亡

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）卡達舉辦2022FIFA足球世界盃以來，不斷爆出黑暗內幕，包含買主辦權、收買對手打假球等，另外因這次的場地籌備而死亡的工人數目也成外界檢視的一大重點，世界盃主席艾塔瓦迪(Hassan Al-Thawadi)週一（28日）首度鬆口承認，目前有400至500名工人因這場賽事死亡。

根據CNN報導，艾塔瓦迪在週一的節目TalkTV上被問及有關因比賽而死亡的農工數目，而他的回應是「估計約有400人。400至500名工人。」他補充「我沒有確切數字。這是已經討論過的事情。一個死亡數就已經是太多了，就是這麼簡單。」

艾塔瓦迪又說「我認為每年場地的健康和安全標準都在提高，至少在我們的世界盃場地，我們負責的場地，絕對是這樣。」

今年11月，一名卡達政府官員告訴CNN，世界盃體育場內發生了3起與工作相關的死亡事件，和37起與工作無關的死亡事件。週二，卡達交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）表示「有關數字的單獨引用是指涵蓋2014年至2020年期間，卡達全國所有與工作相關的死亡人數（414 人）的國家統計數據，涵蓋所有行業和國籍。」

然而，根據英國媒體衛報（The Guardian），已有6,500名南亞移民工人在卡達死亡，其中大多數人從事的是低薪、最危險的勞動，通常必須在極端高溫下做事。該報導並未將這6500人的死亡與世界盃基礎設施項目聯想起來，也沒有受到CNN的獨立核實。

艾塔瓦迪去年就開始籌備卡達世界盃的球賽，那時他告訴CNN，球賽死亡的工人數字具有誤導性，而且該報導缺乏背景。CNN指出，另一名卡達政府官員上個月也做出回應，稱6,500人的數字是該國10年期間，所有外國工人死亡人數的統計數字。

該官員表示，不能將這個數字全歸因到世界盃上，這忽略了所有其他死亡原因，包括疾病、老年和交通事故，他也稱卡達只有20%的外國工人受僱於建築工地，還有其他比例分布在不同的工作範圍。

根據國際特赦組織，移工佔卡達勞動力總數的90%，比例極高。卡達獲得世界盃主辦權之後，許多農民工面臨拖欠工資、強迫勞動、長時間在炎熱天氣下工作、雇主恐嚇以及無法離職的問題，因此人權組織有必要成立，也已在運行。

在近期的訪談中，主持人問及卡達的安全標準是否已經完善，艾塔瓦迪承認「我認為整體而言，勞動改革本身的需要是確定的。是的，我們必須進行改進。」不過他補充「做改善不是因為世界盃，是因為我們自己的價值觀而必須做的改進。」、「世界盃是一個催化劑、加速器讓我們成為鎂光燈焦點。」

根據CNN，在11月稍早開始，一直延續到12月18日世界盃結束之前，卡達建造了7個新體育場、新的酒店，並擴建了該國的機場、鐵路網絡和高速公路。