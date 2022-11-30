（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）異位性皮膚炎是一種反覆發作的慢性皮膚發炎性疾病，全台有近30萬名患者。由於近來天氣變化大，患者更容易有惡化情形，食藥署提出三大治療產品治療，並提醒患者應改善日常生活型態，以降低發作頻率。

食藥署說明，異位性皮膚炎的患者的皮膚除了會出現乾燥搔癢之外，不同的人會合併有不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液、結痂或苔癬化等。目前全世界約有5-20%的小孩罹患異位性皮膚炎，雖然許多人在年紀漸增之後，異位性皮膚炎也隨之改善，但也有人在長大成人之後仍持續發作，甚至繼續惡化。

此外，民眾也普遍存有迷思，誤以為異膚「僅發生在孩童時期」與「單純皮膚過敏」。實際上，異位性皮膚炎不是單純的皮膚問題，是由遺傳與環境間複雜的交互作用，而觸發週期性的免疫反應失調的慢性疾病，患者易面臨「癢-抓-更癢」的惡性循環。

由於異位性皮膚炎的發作牽涉到多種機制，少數特別嚴重的異位性皮膚炎甚至可能需要醫師開立生物製劑或免疫抑制劑來進行治療。一般常見的輕微異位性皮膚炎則可由以下三大治療產品來改善：

皮膚保溼劑：皮膚保溼是對抗異位性皮膚炎的基本要素，含水量較少的油性軟膏通常有較好的保濕效果，含尿素成分的亦可提升保濕效果。保濕產品應該一天至少使用兩次，或是在感覺到皮膚粗糙乾燥時就使用，特別是在皮膚清潔（例如洗澡或洗手）之後。 皮膚止癢劑（抗組織胺）：異位性皮膚炎會伴隨皮膚癢的症狀，因此病人經常使用抗組織胺外用藥膏來抑制患部的發炎反應及搔癢感。市面上許多止癢藥膏也會添加薄荷醇、冬青油或樟腦等清涼劑，透過清涼感來分散對癢感的注意力，但要注意的是患部皮膚若過於脆弱敏感，也可能因為清涼劑的刺激而誘發紅腫等反應，此外，2歲以下兒童應避免使用添加薄荷醇、冬青油或樟腦等清涼劑之藥膏。

對於搔癢感較嚴重的人也可併用口服抗組織胺，但應注意第一代抗組織胺容易有嗜睡的副作用，使用後應避免操作機械或開車等需要專注的工作。 外用類固醇：外用類固醇可說是異位性皮膚炎的治療主力，但長期使用外用類固醇會造成皮膚變薄、變色等問題，且類固醇的強度與劑型不同，適用的皮膚部位也不一樣，民眾使用時應遵照醫療專業人員的指示，切勿自行用藥，亦勿自行增減頻率及塗藥範圍。

除前述治療外，改善日常生活型態，諸如減少攝入致敏食物、保持環境整潔、放鬆心情減輕壓力等皆可緩解異位性皮膚炎之發作，民眾在日常生活中稍加留意，就可以大大降低異位性皮膚炎帶來的困擾。

天氣變化大...異位性皮膚炎頻發作 台灣食藥署曝3大治療降低不適感