（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）競選高雄市長失利的國民黨候選人柯志恩選後展開謝票行程，競選團隊手舉的其中一個牌子寫著「可以幫我挑一棟房子嗎？」柯志恩說，高雄房價貴且看房需時間，但要選「空污比較少的地方」。

柯志恩27、28兩天進行謝票行程，28日出發前接受媒體聯訪表示，看到支持者沿路相挺非常感動，也非常感謝大家，表示大家有看到團隊的認真；媒體追問對4年後想法，柯志恩說，「那是4年後的事了，4年距離現在還很遙遠」，時空背景各方面都會是考量。

落選的國民黨高雄市長候選人柯志恩（右2）對於駐點高雄計畫，於27日受訪表示，自己對偏鄉、隔代教養有很大的社會性影響度，未來會以「柯老師」角度成立基金會，希望持續保有專業角度做出更大努力。中央社

柯志恩謝票時，競選團隊手舉的圖卡中有一張寫著「可以幫我挑一棟房子嗎？」(上圖) 似乎展現駐留高雄決心。媒體詢問找房進度，柯志恩說，會繼續看房，「但高雄都好貴」，明年(2023年) 房價應會有一些改變，「看房不是買麵包，需要一些時間」；媒體追問會選在哪區，柯志恩說，要選「空污比較少的地方」。

柯志恩也預告，團隊希望規劃有感恩音樂會等實體謝票活動，透過不同方法跟支持者互動，未來民眾也會在偏鄉、家長座談看到「柯老師」，「這點是無庸置疑的」。

針對柯志恩謝票行程中，舉著一張牌子寫有「可以幫我挑一棟房子嗎？」。陳其邁28日被問到推薦柯志恩在哪裡買房？

中央社引述陳其邁說，柯志恩已經來高雄幾個月了，心裡應該多少有譜，但「假如她真的問我，我覺得那瑪夏最好」，因為那裡有布農族、卡那卡那富族等原住民，朋友很多，「我都希望搬到那瑪夏去住了」。

卡那卡那富族(Kanakanavu)是那瑪夏區最早居住之族群，春夏之際會舉行「河祭」（圖) 。「河祭」起源於大約300年前，當時族人遷徙至高雄那瑪夏溪，即楠梓仙溪上游一帶，溪中有豐富魚蝦資源，成為族人重要獵場，為感謝天神美好賜予，而發展出特有祭典。（高雄市立歷史博物館提供） 中央社110年4月6日檔案照片

有媒體詢問陳其邁是否有意再拚更上層樓？陳其邁笑說，「拚建設啦，不要害我」，強調自己一定做好做滿4年，全力拚建設，絕不鬆懈。他也表示，未來市府團隊人事，也會根據一些狀況來做調整。

前立法院長王金平日前接受媒體聯訪時表示，國民黨應給柯志恩角色繼續經營高雄，柯志恩27日則表示，駐點計畫是會成立基金會為教育努力。柯志恩說，剛選完有太多事情需要黨中央盤點，距離總統、立委選舉還有時間，自己會先從自身專業可以貢獻的偏鄉教育演講等做起，「其他有太多人事客觀因素的影響，都不在我的考慮範圍內」。

高雄市議會此次應選65席，國民黨保住29席，民進黨則搶下27席。柯志恩分析，國民黨過去與一些無黨籍議員保持良好關係，因此正副議長由國民黨連任「不會沒有機會」，就看如何運籌帷幄。

媒體追問柯志恩是否會進行操盤，柯志恩說「不會」，候選人和黨部組織還是不太一樣，中央地方黨部應有自己的規劃，還是由黨部主委全權處理。

【台灣九合一選舉落幕】柯志恩高雄謝票舉牌找房子 陳其邁大推這地方

圖為高雄市長陳其邁（右2）110年3月30日出席2021那瑪夏賞螢季宣傳記者會，那瑪夏區公所規畫4條賞螢步道，邀民眾共同上山賞螢。 中央社資料照片