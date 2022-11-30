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GOT7朴珍榮飾兩角挑大樑演出　《失控正義》台灣南韓同步上映

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/30 11:29
《失控正義》將在12月9日上映。（圖／采昌提供）

《失控正義》將在12月9日上映。（圖／采昌提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)動作驚悚電影《失控正義》（Christmas Carol）由人氣韓團「GOT7」朴珍榮主演，將在12月9日與南韓同步獻映。

《失控正義》改編自韓民族文學獎獲獎作家朱元圭的同名小說，由朴珍榮、金東輝、宋健僖（又譯宋建熙）主演，描述雙胞胎弟弟在聖誕節清晨被發現意外身亡，哥哥為了復仇，獨自進入猶如化外之地的少年輔育院，對疑似殺害弟弟的兇手展開殘忍對決，朴珍榮挑大樑一人分飾兩角，演出患有智能障礙的弟弟，以及要為弟弟復仇的哥哥。

導演金性秀表示，大家觀賞這部電影，會產生不同的想法，有可能是復仇片，也有可能是驚悚片，但他認為本片反而是一部人情片。偶像活動時的朴珍榮，跟身為演員的朴珍榮不同，他自然的模樣給我留下深刻印象。雖然擁有善良的形象，但也有如豺狼一般犀利敏銳的眼神。

GOT7朴珍榮飾兩角挑大樑演出　《失控正義》台灣南韓同步上映
宋健僖演出欺負朴珍榮的大反派，讓他擔心會被朴珍榮的粉絲打。（圖／采昌提供）

朴珍榮回顧四個月的拍攝過程表示，「我不認為這是變身，只是想著要如何處理這兩個人物，雖然有負擔，但感覺也沒有那種閒暇時間可以擔心。最重要的是，導演和製作團隊很照顧我，讓我先拍完弟弟的角色，之後才拍攝哥哥的角色，獲得了很多照顧。」

值得一提的是，因為主角進入少年輔育院的劇情設定，也讓朴珍榮因此剃平頭演出，和他之前主演電視劇《柔美的細胞小將2》角色形象不同，他說，「與其說為了改變形象而選擇這部作品，不如說現在不演這個角色的話，可能就演不了了吧。角色被放置到那個環境，本身就會變成那樣，所以是為了配合角色而改變裝扮與髮型。」

GOT7朴珍榮飾兩角挑大樑演出　《失控正義》台灣南韓同步上映
曾獲春史電影獎最佳新人男演員獎的金東輝，這回在片中看所有人的眼色求生存。（圖／采昌提供）

本片劇情描述聖誕節清晨，一具男孩的屍體在水箱中被發現，受害者是患有智能障礙的少年。儘管有明顯的施暴痕跡，但社工還是讓男孩患有癡呆症的奶奶，在死亡證明書上簽字，最後以溺水事件結案。事件發生後，奶奶因為悲痛而孤獨地死去。受害者的雙胞胎哥哥（朴珍榮飾演）也失去了所有親人。他決定把正義掌握在自己手裡，獨自一人尋求真相。他在與弟弟的最後一次通話中，聽到疑似加害者的聲音。他循線進入少年輔育院，並得到曾照顧過弟弟的諮商老師（金永敏飾演）協助，在那個無法無天的少年世界裡，展開以暴制暴的復仇。
失控正義
GOT7
朴珍榮

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更新時間 : 2022-11-30 11:35 GMT+08:00

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