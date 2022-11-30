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【白紙革命後續】中國網民向香港道歉！「反送中」時我們雙眼、雙耳被蒙蔽了...後悔沒挺你們

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/30 10:25
示威者聚集在中國駐紐約總領事館附近，抗議中國嚴格的封控、清零措施。（圖／美聯社）

示威者聚集在中國駐紐約總領事館附近，抗議中國嚴格的封控、清零措施。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）因不滿長期嚴格封控、清零的防疫政策，中國各地爆發「白紙運動」，引起全球關注和聲援，包含香港民眾。由於香港前幾年爆發「反送中」時，中國民眾不僅沒聲援，還批評抗爭民眾是受到西方洗腦的「廢青」，如今中國網友發文懺悔、道歉，「中國人欠香港人太多」。

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自由亞洲電台（RFA）29日引述網名「火焰革命」的推特推文指出，「全國爆發示威之際，大量中國人表示悔疚並向香港人道歉，2019年嘲笑香港、2020年詆毀香港、2021年理解香港、2022年追隨香港。」最後還說「對不起，香港人民上海人民台灣人民西藏人民新疆人民」。

「火焰革命」還附上一段中國網友的留言截圖影片，內容包括：「國內消息封鎖，所以不力的消息都發不出來，我們聽不到別的聲音，上面說你們搞港獨，我們都信了」、「天道輪迴，當初那些人罵香港什麼的都得還回來」、「香港…對不起…那時候他們蒙住了我們雙眼，塞住了我們的耳朵，把我們打扮成了一個小丑。香港謝謝！」

還有網友說：「一直都是中國對不起香港」、「我3年前還覺得他們有毛病，那個時候還沒醒悟，真要向他們道歉，爭奪自己的權利是最勇敢的事情。想想以前的自己真的好傻，那個時候還不翻牆沒有看見多元化的世界被洗腦了」。

不過也有網友直言：「被槌醒…不代表不會再睡回去，還要觀察你們能堅持多久，如果能堅持半年，我可能會改觀啦。」

【白紙革命後續】中國網民向香港道歉！「反送中」時我們雙眼、雙耳被蒙蔽了...後悔沒挺你們
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更新時間 : 2022-11-30 11:34 GMT+08:00

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