傳蔡總統官邸餐敘成公幹大會　台灣民進黨立委何志偉：杜撰的幻想文

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）外傳總統蔡英文邀台北市長候選人陳時中及其競總幹部餐敘，卻成「公幹何志偉大會」。民進黨立委、陳時中競選總幹事吳思瑤昨(29日) 說，不會在此嚴肅討論未來方向的時刻，只針對某人去公幹，勿小看蔡總統與陳時中的氣度。

民進黨立委何志偉29日受訪也表示，這是杜撰的幻想文，回應這些枝微末節，對不起支持者。

有媒體28日報導指出，蔡總統28日中午邀陳時中和他的競總幹部及發言人群，一同到官邸吃便當；過程中，與會人員向蔡總統投訴何志偉在選舉期間的離譜情事，讓這場餐會意外成了「公幹何志偉大會」。

對此，吳思瑤29日在立法院接受媒體聯訪表示，蔡總統28日確實邀請陳時中競選團隊主要幹部到官邸餐敘、吃便當，討論主題在於針對選後的深入檢討；民進黨敗選有非常多結構性因素，也有長期累積的問題，但這絕對不會是一場便當會就能解決，也不會是找出某一個戰犯、這麼廉價的操作，就能因應。

吳思瑤表示，不會在嚴肅討論選情、檢討方向的此時此刻，只針對某人去公幹，而是在討論未來選舉過程中的戰略跟戰術層面，不要小看蔡總統及陳時中的高度與氣度。

吳思瑤也指出，其實大家有很高的共識，認為黨內必須召開大規模檢討大會，甚至應邀請年輕世代參與，讓決策層面更多元，讓檢討能更全面且透徹。

何志偉也在立法院接受媒體聯訪表示，在10月就有一篇報導，指他亂丟陳時中的砂畫，報導還寫到民進黨主席蔡英文看完監視器後非常震怒等，但這根本不是事實，這報導是杜撰文、是假消息。

何志偉說，至於媒體報導便當會一事，當大家在討論大是大非、要努力找回理想與價值，以及應該做出改變回應民應時，回應這些幻想文、枝微末節，會對不起支持者。

至於總統蔡英文28日與台北市長候選人陳時中競選團隊餐敘。與會者29日轉述，蔡總統在會中鼓勵大家不要沮喪，一定要團結，要把這次九合一選舉結果，當作民眾給民進黨機會來看到問題，進而做改進及應變。

與會者轉述，蔡總統說，從各項執政成績跟她的民調來看，外界還算肯定，但這次的選舉結果，大家要更加警惕，「我們雖然有執政成績，但人民還是不想看到民進黨獨大。」

民進黨九合一選舉挫敗，蔡總統28日中午邀陳時中和他的競選總部幹部及發言人群到官邸吃便當，有媒體報導，這場便當會成公幹民進黨立委何志偉大會。與會者駁斥這種說法，並指雖然有提到何志偉近期的發言，但不是整場都在講何志偉。

出席便當會的民進黨立委吳思瑤29日在立法院接受媒體聯訪時表示，「這個某人沒有這麼重要」，不要小看蔡總統的高度及陳時中的氣度；此外，會中有提到這次選舉過程中，有一些操作應當要檢討，以及未來民進黨在台北市的組織層面等部分，也需要加強。

與會的民進黨立委林楚茵說，她來自媒體，她發現國民黨在使用傳統媒體外的新媒體，比民進黨嫻熟，建議黨中央要加強跟民眾的論述，而且每一位政治人物都應學習運用新的社群媒體來溝通、發聲，而非被動被媒體訪問。

根據中央社，與會者轉述，蔡總統在會中提到，對於這次選舉結果，大家不能沮喪，要當成是民眾給民進黨機會，讓民進黨看到問題，來得及、有機會做改進及應變；她知道此時此刻大家的心情不是很好，但如果一直沮喪下去，會站不起來。

與會者轉述，蔡總統也提到，以後她會協助黨務，更要專心把國政處理好，做完這一任後，要讓台灣民眾對她的執政有感。

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民進黨台北市長候選人陳時中（中）26日晚間在競總外自行宣布敗選，他向支持者致謝、致歉，並振臂為現場難過的支持者加油打氣。 中央社