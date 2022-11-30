美國林肯中心室內樂協會台灣演出　雙藝術總監領軍頂尖亞裔提琴家

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)CMS美國林肯中心室內樂協會將於12月1日於國家音樂廳演出。

「發現．室內樂」系列已進入第六年，12月將由吳菡與芬柯（David FINCKEL）雙藝術總監夫妻檔領軍，特別攜手多位頂尖亞裔提琴家，包含1993年慕尼黑國際音樂大賽首獎中提琴家黃心芸、第11屆柴科夫斯基國際大賽銀獎大提琴家秦立巍與曼紐因國際靑少年小提琴比賽銀獎小提琴家嚴丹苾（Danbi UM）等人，為樂迷帶來三首美妙的室內樂作品。

古典時期的義大利作曲家玻凱利尼最赫赫有名的作品E大調弦樂五重奏，奏響本次台灣巡禮的序幕，情緒飽滿、充滿民族色彩的a小調四重奏，由捷克作曲家及小提琴家蘇克在老師的指導下完成，三個充滿高度旋律性的樂章，更乘載著迥然不同的情緒。下半場的蕭頌D大調協奏曲，由藝術總監吳菡與2019 年伊莉莎白女王國際小提琴大賽金陳思蕾（Stella CHEN）擔任主奏，與弦樂四重奏以合作無間的默契，呈現收放自如的情感詮釋與濃郁且細膩的音色表現。

在演出來臨之際，小提琴家林品任臨時接到兵單高唱從軍樂，無法參與演出，巴哈靈感音樂文化協會創辦人梁秀玲在一天之內，緊急聯繫邀請到今年甫獲美國印第安納波利斯小提琴大賽金獎華裔小提琴家黃凱珉（Sirena HUANG）前來代打演出，黃凱珉已隨即搭機抵台展開密集的排練及演出行程。

2022年林肯中心室內樂協會台灣巡禮，除12月1日於國家音樂廳帶來精湛演出，12月2、3日也將與衛武營國家藝術文化中心合作為南部莘莘學子與觀眾帶來教育場次活動及演出，12月4日NSO國家交響樂團團員合作演出，為觀眾帶來難得一見的室內樂曲目。