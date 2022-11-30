國民黨蔣萬安、許淑華立委缺都將補選 民進黨「科學家」王世堅準備緊盯北市新任市長

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨今天(30日) 將召開敗選後首次中常會，黨內人士昨表示，會中可望推舉高雄市長陳其邁接代理黨主席，代理主席產生後，將處理台北市第3選區立委缺額補選事宜，黨內多數支持徵召吳怡農。

民進黨30日的中常會討論事項包括建請在新任黨主席選舉產生之前，推舉一人代行職務，以及提請同意成立「2022年大選檢討小組」。

中央社引述黨內人士表示，蔡英文已請辭黨主席，今天不會出席中常會；中常委將在會中互推代理黨主席，預料將由陳其邁出任。

民進黨人士表示，陳其邁出任代理黨主席後，第一優先要務將處理台北市長當選人蔣萬安請辭立委後，台北市第3選區（中山區、松山區20里）立委缺額補選事宜。

民進黨人士說，派誰參加立委補選，由代理黨主席負責徵召；台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農都有意爭取，不過，由於距離明年1月8日投票，時間緊迫，黨內多數認為吳怡農曾選過該選區立委，有基礎，出線機率高。

除了台北市第3選區立委補選問題外，黨內人士表示，黨主席選舉時程是否一併討論或決定，也是今天中常會焦點；黨主席選舉開放登記參選，桃園市長鄭文燦被認為是新任主席熱門人選。

黨內人士表示，2024總統選舉，副總統賴清德民調最高，新任黨主席人選必須尊重賴副總統意見；不過，一名親近賴副總統的立委表示，賴副總統尊重黨內機制、尊重總統蔡英文，對於誰參選黨主席，傾向以靜制動、靜觀其變，避免再陷派系爭議，無助於黨內團結。

中央社28日報導，民進黨立委許智傑認為副總統賴清德是黨主席可能人選，不過，與賴清德親近的民進黨立委郭國文說，他不認為賴清德會選主席，因為賴清德未來可能是總統候選人，擔任主席會有球員兼裁判問題。

民進黨九合一選舉挫敗，總統蔡英文辭黨主席，28日傳出連任成功的高雄市長陳其邁將代理。陳其邁說，30日中常會將有決議，除了產生代理黨主席，也會針對選舉失利進行討論。

民進黨立委許智傑28日受訪表示，他對陳其邁代理主席樂觀其成，但代理主席只是過渡時期，最後還是要選出一個正式的主席；他建議不一定要黨內廝殺，可透過協調出各派系都能接受的人選。

許智傑表示，目前來看，賴清德在中南部及全台灣的聲望都比較高，希望由賴清德團隊出面協調定調主席一事，民進黨才能全心全力拚2024選舉。

許智傑指出，未來民進黨主席希望能廣納各派系新生代，打造新的民進黨團隊，例如屏東縣長潘孟安、前交通部長林佳龍、前主席卓榮泰，都是不錯人選，甚至賴清德直接擔任黨主席也是可能選項。

不過，與賴清德親近的立委郭國文受訪時表示，賴清德不是現任中常委，無法代理黨主席，且總統兼任黨主席有其制度考量，但制度上沒有副總統兼任黨主席。

郭國文28日也提到，他個人認為，賴清德未來可能是總統候選人，不宜擔任主席，否則會有球員兼裁判問題。

台灣民進黨今舉行敗選後首次中常會 擬推陳其邁代理黨主席

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