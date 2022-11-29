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還沒秋後就在算帳！中共開始抓捕白紙運動參與者

警方到底怎麼得知參與者身分的？

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/29 20:43
2022年11月27日，北京警力圍成人牆，阻攔示威者前進。（圖／美聯社）  

2022年11月27日，北京警力圍成人牆，阻攔示威者前進。（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國白紙運動撼動全球，堪稱六四以來最大規模反政府示威，但革命尚在萌芽，當局就已霹靂鎮壓。參與27日示威活動的民眾透露，警方開始大肆搜捕參與者，人人自危。

根據路透，兩名示威者表示，收到北京警方來電，要求其至警局說明週日夜間行蹤。亦有大學校方詢問學生是否曾在抗議地點出沒，令其交出書面陳述。警方也質問目睹抗議的人士，是如何得知示威資訊？赴現場的動機又為何？他說，「我們都急著刪除對話紀錄。」

報導指，尚無法得知有關當局是如何確認參與者身分，也不清楚多少人已被鎖定。一名中國外交部發言人僅稱，所有的權利與自由，都須在法律框架內才得以享有。

延伸閱讀防疫三年爆白紙運動 中國經濟扛不住 失控的除了病毒還有人心

為了澆熄反政府動能，中共28日出動大批警力，不讓抗議再起。一支影片顯示，28日晚間，杭州以數百名優勢警力強佔一座大型廣場，使民眾無法群集，甚至不由分說下令逮人。在上海與北京，警方也透過通訊軟體Telegram得知民眾群聚地點，進而派駐大批警力。「真的很可怕」，一名22歲的秦姓市民說道。有民眾表示，警方逢人便迫其交出手機，檢查其是否使用違法的虛擬私人網路VPN，或抗議者愛用的Telegram。

根據美聯社，清華大學等多所大學，也急著將學生送回家，校方的理由是保護學生免於染疫，但外界多將之視為，將「反動」勢力滅於萌芽之初的手段。畢竟當年的天安門事件，就是始於學運。

與此同時，不少打著愛國旗幟的網紅，如共黨元老仁仲夷之孫任意，以及筆名司馬南的于力，紛紛在微博發文，指本波活動實為「境外勢力」所煽動。中共本就善於將民怨甩鍋「危害國家安全」的境外勢力，2019年香港民主運動便是一例，當時官方不時指控，抗議背後有著境外勢力的操弄。

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