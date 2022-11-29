台灣籲中國聆聽白紙運動民意 大學將學生送離校園恐學運重演

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國的反政府白紙運動引發我政府關切，立法院長游錫堃呼籲中共當局以百姓為念，而閣揆蘇貞昌也表示會密切關注中國是否對台採取動作，轉移焦點。

目前正在日本訪問的游錫堃，29日在臉書表示，「聞中國人民多處抗爭，不禁為中國民衆的死傷擔憂！」他呼籲中國政府正視人民的需要，早日推動改革開放。

行政院長蘇貞昌28日也表示，政府會密切注意，包括觀察中國是否可能藉機犯台，來移轉其內部的衝突。對任何可能對台灣產生的影響，政府會即時且妥適回應。

陸委會、外交部亦對中國數日來因嚴厲封控發生人員傷亡災難，導致各地抗議頻傳的事態表達關切與重視。我方同時強調人民基本生活權益、言論自由與行動自由應受到尊重與保障，呼籲中共當局儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並以理性和平態度處理抗爭事件。

這場白紙革命的導火線，源於封控過度導致烏魯木齊大火救災不及，釀多人死傷，在烏魯木齊、上海、北京、南京等地，都爆發反清零示威，甚至出現要習近平下台的聲浪。

然而，根據美聯社，為了避免事態擴大，包括清華大學等多所大學，紛紛將學生送回家，校方的理由是保護學生免於染疫，但外界多將之視為，將「反動」勢力滅於萌芽之初的手段。畢竟當年的天安門事件，就是始於學運。

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