今晚轉濕冷！週三降溫、降雨增 週六天氣回溫北部可到27度

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）這週以來穩定溫暖的天氣要轉涼了！氣象局表示，週二（29日）晚上開始鋒面通過及東北季風增強，最冷時間點是12月1、2日的清晨，中部以北低溫探攝氏16度，要到週六北部才會回溫到最高27度。

根據中央氣象局，明(30日)天氣將和穩定炎熱的今天不一樣了，隨著今晚開始的天氣轉變，中部以北、宜花地區30日將明顯變涼，全天約在16~20度間，中部、花東雲量多，有感轉涼，低溫約18度，白天回溫舒適，南部跟台東地區，早晚偏涼，低溫約20度，白天暖熱溫差大，同時沿海的風/浪也會明顯增大。

降雨部分，預報員張承傳向中央社表示，明天基隆北海岸、東北部易有局部較大雨勢，類似天氣會持續至12月2日，其中12月1、2日中部、花東雲量多，偶爾也有局部短暫雨。

根據張承傳，濕冷的天氣會持續到12月2日，這週最冷的時間點也落在12月1、2日的清晨，中部以北低溫約16至18度，部分沿海空曠地區可能會再低一點。

至於何時回溫，張承傳指出，預計12月3日東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升，北部高溫可以來到27度左右；12月3、4日北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

不過12月3日回暖的好天氣將持續不久，張承傳說，12月4日晚間起東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降；12月5、6日受東北季風影響，雖然冷空氣不如前一波強，但北部仍感覺偏涼，高溫約22、23度，低溫約19度。