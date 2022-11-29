Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

今晚轉濕冷！週三降溫、降雨增 週六天氣回溫北部可到27度

預報員張承傳向中央社表示，明天（30日）基隆北海岸、東北部易有局部較大雨勢，類似天氣會持續至12月2日，其中12月1、2日中部、花東雲量多，偶爾也有局部短暫雨。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/29 18:47
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）這週以來穩定溫暖的天氣要轉涼了！氣象局表示，週二（29日）晚上開始鋒面通過及東北季風增強，最冷時間點是12月1、2日的清晨，中部以北低溫探攝氏16度，要到週六北部才會回溫到最高27度。

根據中央氣象局，明(30日)天氣將和穩定炎熱的今天不一樣了，隨著今晚開始的天氣轉變，中部以北、宜花地區30日將明顯變涼，全天約在16~20度間，中部、花東雲量多，有感轉涼，低溫約18度，白天回溫舒適，南部跟台東地區，早晚偏涼，低溫約20度，白天暖熱溫差大，同時沿海的風/浪也會明顯增大。

降雨部分，預報員張承傳向中央社表示，明天基隆北海岸、東北部易有局部較大雨勢，類似天氣會持續至12月2日，其中12月1、2日中部、花東雲量多，偶爾也有局部短暫雨。

根據張承傳，濕冷的天氣會持續到12月2日，這週最冷的時間點也落在12月1、2日的清晨，中部以北低溫約16至18度，部分沿海空曠地區可能會再低一點。

至於何時回溫，張承傳指出，預計12月3日東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升，北部高溫可以來到27度左右；12月3、4日北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

不過12月3日回暖的好天氣將持續不久，張承傳說，12月4日晚間起東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降；12月5、6日受東北季風影響，雖然冷空氣不如前一波強，但北部仍感覺偏涼，高溫約22、23度，低溫約19度。
台灣天氣
東北季風
轉涼
降雨

相關新聞

冬衣拿出來！下週三冷空氣報到　北台灣濕冷　低溫下探16度
冬衣拿出來！下週三冷空氣報到　北台灣濕冷　低溫下探16度
2022/11/24 09:50
穩定好天氣到週日上午！下週平日北部轉涼且下雨到週四回穩 南部仍熱
穩定好天氣到週日上午！下週平日北部轉涼且下雨到週四回穩 南部仍熱
2022/11/12 20:14
本週末台灣北部、東部天氣差！下週三以前降雨更明顯
本週末台灣北部、東部天氣差！下週三以前降雨更明顯
2022/11/05 11:05
【更新】台灣中央氣象局解除中度颱風尼莎海警　17、18日仍有豪雨強風•民眾須留意
【更新】台灣中央氣象局解除中度颱風尼莎海警　17、18日仍有豪雨強風•民眾須留意
2022/10/16 20:39
連假陰雨綿綿 宜蘭雨勢最狂！下週仍受東北季風影響 北部低溫可達16℃
連假陰雨綿綿 宜蘭雨勢最狂！下週仍受東北季風影響 北部低溫可達16℃
2022/10/08 10:24

更新時間 : 2022-11-29 20:19 GMT+08:00

最受歡迎

2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單
南韓2022MMA音樂獎　IVE、BTS同抱走4項大獎　完整得獎名單