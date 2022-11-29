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不是植物肉！動物細胞培養「人造雞肉」獲FDA首認同 有望成全球暖化解方之一

製作人造肉的過程「類似於釀造啤酒」，但他們培養的不是酵母或微生物，而是動物細胞。他說，這些產品不是純素食、素食或植物性產品，「它們是真正的動物肉」，只是沒有實質的動物參與過程。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/29 18:15
第一個實驗室「培育」出來且獲美國食品藥物管理局（FDA）認可的雞肉製成的漢堡。（圖/<a href="https://upsidefood...

第一個實驗室「培育」出來且獲美國食品藥物管理局（FDA）認可的雞肉製成的漢堡。（圖/第一個實驗室「培育」出來且獲美國食品藥物管理局（FDA）認可的雞肉製成的漢堡。（圖/美國公司Upside Foods官網）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）不是素肉！美國加州一間公司就透過實驗室培養動物細胞，創造出非素食而是真正肉品的人造雞肉，FDA經評估後表示「目前對該公司的安全結論沒有進一步的疑問。」一旦公司設施通過美國農業部的檢查，就能開始銷售這項產品。

現今又大豆蛋白等原料製成的「植物肉」已十分普遍，不過美國公司Upside Foods透過培養的雞細胞生產肉類，是第一個實驗室「培育」出來且獲美國食品藥物管理局（FDA）認可的葷肉，而不是由植物蛋白質提煉出來的肉類。FDA的食品和藥品專員卡利夫（Robert M. Califf）博士和食品安全和應用營養中心 (CFSAN) 主任梅恩（Susan T. Mayne）證實，細胞培養技術的進步使食品開發商能夠使用從牲畜、家禽和海產品中獲得的動物細胞，融入到食品生產過程，而這些產品有望在不久的將來於美國上市。

Upside Foods創始人兼首席執行官瓦萊蒂（Uma Valeti）表示，公司已收到FDA的「無疑問信」（No Questions Letter），意旨FDA們接受了他們的安全結論，即Upside Foods培育的雞肉可以安全食用。瓦萊蒂說，公司培育的雞肉離出現在世界各地的餐桌上又近了一步。

FDA也表示，他們已經評估了Upside Foods提交的資訊，並且目前對該公司的安全結論「沒有進一步的疑問」。而新加坡是第一個允許銷售人造肉的國家，2020年它批准了舊金山的初創公司Eat Just Inc.在新加坡銷售其實驗室培育的雞肉的監管許可。

瓦萊蒂日前接受CNN訪問，表示製作人造肉的過程「類似於釀造啤酒」，但他們培養的不是酵母或微生物，而是動物細胞。他說，這些產品不是純素食、素食或植物性產品，「它們是真正的動物肉」，只是沒有實質的動物參與過程。

全球暖化問題尚未解決的現代社會中，糧食系統約佔全球溫室氣體排放量的四分之一，其中大部分來自畜牧業。從規模上看，人造養殖肉類預計比傳統生產的肉類使用更少的水和土地，Upside Foods及環保倡議者希望透過實驗室人造肉減少屠宰動物作為食物的來源，不但更加人道，也能幫助緩解氣候危機。

根據Upside Foods，他們是世界上第一家通過美國FDA人造養殖雞綠燈的公司，且人造肉從未像今天這樣接近美國市場。Upside Foods說，FDA的這一歷史性公告是監管過程中的基礎步驟。接下來，他們將與美國農業部合作，為工程、生產和創新中心 (EPIC) 獲得許可。

一旦這些項目完成，該公司就可以開始商業化生產和銷售人造養殖雞肉。FDA表示，目前已經對其完成了徹底的上市前諮詢過程。Upside Foods說，FDA該許可僅適用於由其公司培養的雞細胞製成食品，但有聲明指出，FDA「已準備好與其他公司合作開發培養的動物細胞食品。」

至於其製成與科學原理，有興趣的讀者可參考其官網
Upside Foods
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全球暖化
培養肉
FDA
美國食品藥物管理局

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更新時間 : 2022-11-29 18:49 GMT+08:00

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