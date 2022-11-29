蘇納克立場轉硬稱中英「黃金時代」已結束　批評者：綏靖

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）28日在上任後首次外交演說中直言，與中國關係所謂的「黃金時代」已經結束，宣告改採「穩健的實用主義」應對中國挑戰。然而黨內批評者質疑，蘇納克在走綏靖主義的老路。

終結卡麥隆所提「黃金時代」

綜合路透社、衛報、BBC報導，蘇納克28日在倫敦市政廳的發布任內首場外交演講，為中英關係重新定調。蘇納克直言，中國與英國的「黃金時代」已經結束，相信透過貿易相關措施來敦促中國進行政治及社會改革的想法過於「天真」。

蘇納克警告，中國以國家權力為槓桿來爭奪全球影響力，對英國的價值觀與利益構成了「系統性挑戰」，而這種挑戰隨著中國威權主義愈盛而越發嚴峻；對此英國需改以「穩健的實用主義」（​​robust pragmatism）因應。

然而，蘇納克表示無需使用「冷戰言論」，也不可忽略中國在經濟與氣候變遷等全球事務的重要性。他指出，美、加、澳、日等多國也明白這點，「因此，我們將共同應對這場日益激烈的競爭，包括透過外交和接觸。」

此外，他也提及考慮深化與印太盟國的關係，並指出印太地區的「經濟和安全是不可分割的」。

回應後座議員壓力 未提中國是「威脅」

蘇納克在競選黨魁期間，多次被競爭對手抨擊對中國立場不夠強硬，如今這番演講正是在回應推動對中採取更強硬路線的保守黨後座議員的壓力。

報導指出，蘇納克在演講中終結前首相卡麥隆（David Cameron）提出的「黃金年代」，與美國同調將中國視為「系統性挑戰」。然而，對比前任首相特拉斯承諾要將中國重新歸類為「威脅」的強硬外交主張，黨內批評者顯然並不買帳。

每日快報報導，前保守黨領袖、現後座議員就史密斯（ Iain Duncan Smith）抨擊，北京已經成為「對我們英國和盟友的一個明確和現實的威脅」。

史密斯也在英國第4台新聞中質疑，蘇納克所謂「穩健的實用主義」，如同在走英國在20世紀30年代對納粹所採取的「綏靖主義」（appeasement）的老路。

提及中國白紙革命

中國上演白紙革命，英國媒體BBC記者Ed Lawrence被捕數小時並遭警察毆打，蘇納克也在演說提及此事，他譴責中國政府不理會民眾心聲反進一步打壓，更表明媒體與議員，必須能夠在不受制裁的情形下凸顯這些議題，包括揭露新疆的暴行與香港自由的受限。

中國對因新疆人權議題對部分英國保守黨議員的制裁，衛報分析，蘇納克此番提及此事，部分目的也是為了安撫擔心他對中態度軟弱的黨內勢力。