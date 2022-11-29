環保署推廣綠能屋頂　低碳家園亮起來

為響應國家綠能政策，鼓勵有志於再生能源之公民力量， 環保署提供大樓屋頂租賃予公民電廠，設置容量126.7kWp的 光電系統，1年約可發電14萬8,000度電，減少約74.3公 噸的二氧化碳排放。今（29）日在環保團體的見證下， 由副署長沈志修主持啟動儀式， 並宣佈將擴大推廣公民參與太陽能發電。

環保署說明，配合行政院政策，環保署先前參加經濟部能源局「 中央機關公有屋頂聯合標租」，但因屋頂可設置面積較小、部分遮陰 及設置有空中花園等因素，致無光電業者願意承租。經由主婦聯盟環 境保護基金會分享公民電廠設置經驗，公民電廠一般設罝面積僅需4 0坪以上，日照每日至少超過2小時以上即可，所以環保署即著手研 擬將屋頂提供民間團體設置太陽光電版的可行性，將租賃契約友善化 ，並順利於2022年3月完成標租予「綠主張綠電合作社」， 在合作社與署內同仁努力之下，僅費時半年即完成太陽光電板設置， 並於今年9月併聯掛表發電，至今運轉良好，平均日照2.8小 時。

環保署表示，屋頂約110坪，共設置357片太陽能光電板， 設置容量為126.7kWp，1年約可發電14.8萬度， 約是環保署總用電量的14％，並減少約74.3公噸的二氧化碳排 放；而屋頂出租發電回饋百分比為10%，故1年還可得到回饋金約 7萬5,800元。

沈志修副署長致詞時指出，由國際近年日益嚴重的氣象災害顯示， 全球暖化造成的極端氣候衝擊已經嚴重威脅我們的生命財產安全， 為此，蔡總統在去年4月22日宣示：「2050淨零轉型是全世界 的目標，也是臺灣的目標！」而今年3月，我國也公佈了2050淨 零排碳路徑，並提出了12項關鍵戰略，發展光電即是其中之一。

此次環保署與「綠主張綠電合作社」共同合作， 於頂樓空間設置太陽能光電板的成功，證明了「 小屋頂也能有太陽夢」， 未來除了會將此模式作為政府單位推動太陽能光電的示範案例， 也會推廣到村里、社區或企業的屋頂， 並希望引進企業資源或進行公益投資， 使小屋頂也能為提高我國綠能佔比貢獻力量。

沈副署長指出，環保署規劃優先從「低碳永續家園」銀、銅級的12 22個村里社區做起，這些社區大多設有小型的光電設施，但主要是 做為教育示範之用。環保署將協助盤點，從社區活動場所、 公有屋頂、公營事業屋頂、私有屋頂中找出潛力屋頂，只要有40坪 以上、日照2小時以上，環保署將以建立媒合平台， 讓他們與各家公民電廠接洽，更將鼓勵企業導入資金協助，而提供屋 頂的機構不僅免出資，未來更能共享回饋利益， 若一個低碳家園能找到一處潛力屋頂，經環保署平台協助媒合， 兩年後至少就能有1千處，並將成功經驗分享出去， 讓更多社區都能在「地球保衛戰」盡一份心力。

主婦聯盟環境保護基金會執行長賴曉芬表示， 還記得第一次協助社區設置綠能屋頂時，感受有如建置「太陽神廟」 ，在過程中不僅社區之間的情感更凝聚，且有教育功能， 回饋更可用在長照經費上。盼更多部會、地方政府、 公廟等公共屋頂以「夥伴」的心情共同參與，同時尋求公共利益，

綠主張綠電合作社理事主席黃淑德及理事陳曼麗均表示，「 在地參與、在地收益」是公民電廠的主要概念。 選擇以社區型態來推廣綠能屋頂， 為的更是凝聚社區共識來展開在地的對話與行動， 藉此持續向公民進行能源教育。

環保署補充，除了擴大推動太陽能發電外，為提升國人對於全球氣候 變遷之認知，促進日常生活中力行減碳作為，環保署自2015年即推 動低碳永續家園評等認證，從最小的行政單位村、里開始， 逐步擴散到鄉、鎮及區，進而影響縣、市。認證內容區分生態綠化、 綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活與永續經營6大面向、計 38項低碳行動。

至2022年10月止，全國共有1,108個村里獲得銅級評等、1 14個村里獲得銀級評等。未來將以本署屋頂公民電廠成功模式結合 低碳永續家園優先發展屋頂型光電，預計盤點1,000個屋頂裝設 太陽光電，提升基層民眾能源轉型與節能管理的概念，使更多屋頂參 與太陽能發電，實踐「臺灣2050淨零排放路徑及策略」目標。

沈副署長志修(後排左4)與環保署教保中心小朋友合影。(照片來源：環保署提供)