台灣國際藝術節亮點！雲門攜朱宗慶重現經典《薪傳》　入圍東尼獎變裝皇后Judy秀

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)2023台灣國際藝術節（TIFA）今（29）日公布完整節目，演出票券將在12月8日全面啟售。

亞洲大型表演藝術節TIFA今年邀請9個國際團隊及10個國内團，帶來19檔節目、129場的演出，將於明年2月18日至5月14日舉行，有來自法國、德國、瑞士、西班牙、葡萄牙、美國、加拿大、澳洲、以色列、新加坡與韓國等國際頂尖團隊與藝術家 。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，世界的劇場已經不一樣，經歷過疫情、戰爭、種族與性別覺醒的種種運動之後，創作主題都跟過去有變化，更貼近社會環境，包含假新聞、性別、人道關懷等，創作者都破繭而出不再隱晦探討，世界發生什麼事情，劇場就該關注什麼。

劉怡汝表示，有一檔演出結合動作捕捉跟AR，大家到劇場戴著頭盔看到線上才看的到的場景，在舞者領導下能到巴黎逛街，紅磨坊看演出等，真切的跟著舞者在舞池跳舞，體驗虛擬演出帶來實體感受。

雲門舞集於2023年迎來成立50週年，TIFA特別邀請創辦人林懷民親自排練45歲的經典舞作《薪傳》，這次演出用千禧世代舞者昂揚的自信，攜手朱宗慶打擊樂團的現場演出，重現這齣台灣集體記憶裡最重要的一支舞。

甫獲2022年國家文藝獎的編舞家布拉瑞揚帕格勒法，則招集同為排灣族藝術家ABAO阿爆（阿仍仍）與磊勒丹巴瓦瓦隆，共同創作《我•我們》第一部曲，由血液發燙的排灣青年藝術家帶路，伸手去指、摸、碰．所達之處都是活生生、毫無拘束的新世界。

TIFA往年曾邀請但因疫情無法前來的亞維儂藝術節藝術總監提亞戈 •羅提吉斯（TiagoRodrigues），這次與日内瓦劇院（Comedie de Geneve）帶來《不可能的邊界》 Dans /amesure de /impossible，不只談人道救援工作，更以詩意的方式呈現戰爭現場，彰顯人性尊嚴與韌性。

曾獲東尼獎提名的劇作家、全球矚目的變裝皇后泰勒馬克 （Taylor Mac）延宕一年後，終於帶來《Judy秀：美可敵國》 A 24-Decade History of Popular Music，將以鋪張華麗的造型與視覺效果，以流行音樂為坐標，唱出美國建國以來240年的社會與文化發展歷程。

首度來台的西班牙塞拉諾先生劇團(Agrupacion Seor Serrano）在《山號》 The Muntain中以結合微縮模型與影像的多媒體物件劇場，向觀眾提問並揭開人類對事實吉的矛盾和迷思。

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