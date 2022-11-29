農委會陳添壽率團訪日　深化臺日農業交流與推廣臺灣農產食品

農委會副主任委員陳添壽於29日率團訪問日本， 陳副主委除在亞洲台灣商會聯合總會理監事聯席會議進行「 臺灣農業施政成果」專題演講外，另將出席臺灣農產品推介會、 臺灣石斑魚商品發表記者會及臺灣農產品推廣午宴等活動， 並與日本重要蔬果貿易商Wismettac Foods商社簽署採購臺灣水果備忘錄， 以擴大臺灣農產食品銷日。

農委會表示，台灣農產品去(110)年 外銷日本達新臺幣216億元，今(2022)年1至10月銷日金額 也已達216億元，較去年同期成長16.7%， 日本已成為僅次於美國的臺灣農產品第二大出口市場； 陳副主委此行將與日本國會議員、 重要農產貿易商社負責人等討論臺日農業合作與擴大臺灣農產品銷日 事宜， 同時也針對日本進口業者與消費者長期支持臺灣農產食品表達感謝之 意。

陳副主委除了將向亞洲台灣商會聯合總會全體理監事說明近年來我國 農業施政與農產外銷成果外，也邀請全日物流、 高雄市旗山果菜運銷合作社、台畜、黑橋牌、振聲農業科技、 興達港漁會、栗煬國際、 臺灣優良農產品發展協會等農民團體與業者共同赴日， 向日本國會議員、重要商社負責人及消費者推廣包括臺灣鳳梨、 香蕉、冷凍鳳梨釋迦、石斑魚、毛豆、番薯、烏魚子、花生、果乾、 咖啡、茶葉、文心蘭等農漁產品，以及豬肉罐頭、香腸、 貢丸等畜產品。

農委會表示， 近年來新冠肺炎疫情及中國大陸片面禁止臺灣部分農漁產品輸入， 對我國農產品產銷帶來衝擊，但在農民、農民團體、加工業者、 外銷業者與政府的共同努力， 以及國內外企業與消費者的全力支持下， 農產品產地價格與農民收益並未受到影響， 我國去年農產品外銷金額甚至比疫情發生及中國大陸實施禁令前更高 ，顯示品質優良的臺灣農產品深受國外消費者的喜愛。 該會將透過冷鏈等計畫，全力提升農產品外銷到貨品質， 並持續採取多元行銷方式，開發外銷新產品、新市場與新通路， 以提升國產農產品外銷量值，增加農民收益。