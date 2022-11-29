集保大數據揭露 零股族青睞績優股

今年初受俄烏戰爭、通膨升溫、美國聯準會升息等因素影響，臺股加權指數由一萬八千點一路跌破一萬三千點，再拉至一萬四千點附近。零股投資人陸續進場擇優存股，根據集保結算所大數據平台統計，今年10月份參與零股交易的投資人共約87.8萬人，相對1月份的82.4萬人成長6.6%。

進一步分析零股投資人的男女比例，男性約占46%、女性約占54%，整體而言，零股投資人以女性較多。不過男性零股投資人平均每人每月成交金額4.8萬元，較女性的3.9萬元為多。

若以各投資標的零股交易人數角度進行分析，可以觀察到交易人數最多的台積電遙遙領先，今年1月至10月共91.7萬人參與交易，比交易人數次多的元大台灣50多了61.3萬人。另可以觀察到前10名零股交易人數標的多為體質優良、績效穩健的大型股或ETF，吸引投資人逢低買進。

零股交易不僅可以降低高價績優股的投資門檻，更能夠達到分批佈局的好處；對於新手投資人而言，也是實戰投資的最佳試金石。集保結算所副總經理陳光輝表示，國人除須留意因平均壽命提高而快速增加青壯人口對長者的扶養負擔外，尚須注意超出預期的通膨降低實質購買力；因此鼓勵國人及早透過零股交易少量、分批存股，持續累積資產以增加退休準備。

零股交易人數排行榜