中部地區唯一一場瘋足球假日活動在臺中　中華電信邀全民一起來觀賽

為邀全民感受魅力無窮的足球熱潮，中華電信將於12/3(六) 上午九點至下午一點，在文心服務中心舉辦中部地區唯一一場「 2022瘋足球，限定好禮等你來拿」假日活動。 當天只要申辦指定業務方案或完成互動闖關即可體驗足球射門， 除可獲得限定好禮外，還可再抽限量贈品。

備受全球矚目的足球最高殿堂賽事，自台灣時間11月20日至12 月18日展開。中華電信長期支持台灣體育發展、 今年更是榮獲教育部體育署體育推手獎的最高榮耀， 今年已連續第四次取得賽事轉播權。 為邀全民感受魅力無窮的足球熱潮，今年將於六都舉辦「 2022瘋足球，限定好禮等你來拿」假日活動。 臺中場次為中部地區唯一一場假日活動， 希望透過體驗足球參加抽獎機會，帶動全民投入足球運動風氣， 邀全民一起瘋足球。

為帶動全民感受足球魅力， 本次遊戲互動闖關採問答方式讓闖關者輕鬆過關， 接著闖關者體驗大型充氣帳的足球射門挑戰， 考驗闖關者控球能力或運氣指數， 不論挑戰成功或失敗皆可獲得不同的限定好禮。除了限定好禮外， 完成互動闖關及足球射門體驗的民眾， 臺中場特別加碼前100位可獲早鳥限量贈品， 前600位則加碼獲得本屆賽事限量海報， 活動尾聲還能參加抽獎活動，有機會將「可口可樂」 限量足球乙顆帶回家。

活動當天在現場申辦指定業務方案的民眾，除了獲得2022足球限 定版可口可樂®易開罐(330ML x 6入/組)， 還可以直接體驗大型充氣帳的足球射門挑戰獲得限定好禮， 以及加碼的本屆賽事限量海報。 活動尾聲的抽獎獎品則是獨家足球運動上衣及運動長巾組。

民眾完成體驗拿走限定好禮後，可到鄰近的文心森林公園走走， 所有抽獎活動的得獎者若不在現場， 活動結束後皆會電話聯繫將獎品寄到家！所有好禮與贈品數量有限， 送完為止。請民眾多搭乘大眾運輸工具盡早到場，以免向隅。

此屆由中華電信MOD、Hami Video獨家完整轉播64場賽事，獨家提供「多視角」功能， 隨時從8個不同視角(1主視角+7特殊視角)中切換， 提供身歷其境的高品質觀賽體驗。「回看」 功能則讓球迷不用擔心錯過重要賽事或熬夜追賽。此外， MOD提供專屬「熱點回看」功能，快速找到賽事精彩時刻( 如進球、關鍵進攻)，即點即看。Hami Video則提供專屬AR服務，透過手機或平板等裝置， 感受賽事分析、3D球員投像等超現實的觀賽體驗。 中華電信MOD、Hami Video讓國人體驗前所未有的觀賽新視野，在電視、手機、 平板等裝置不限時差觀賽事、瘋足球。

中華電信於12/3晚上十點半的十六強賽中場時間， 將運用XR創新科技轉播金曲獎最佳團體組合的動力火車表演秀。 12/ 18冠軍賽中場演出嘉賓則邀請金曲嘻哈天團頑童MJ116進行演 出，兩場結合運動與音樂的精彩演出， 勢必High翻2022足球賽事。