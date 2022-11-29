（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨立委蔣萬安當選台北市長，立委缺額補選引關注。民進黨台北市議員王世堅今天(29日) 表示，力挺有空戰、陸戰基礎的吳怡農；同黨籍市議員梁文傑透過臉書發文，讓吳怡農去拚。

台北市長當選人蔣萬安在九合一選舉投票日前請辭立委，中央選舉委員會宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，明年1月8日投票，今年11月28日至12月2日登記。

副總統賴清德（左）今年年初偕同時任民進黨台北市黨部主委吳怡農（右）共同製作新春蛋糕。賴副總統還笑說，合作比競爭還重要。（總統府提供） 中央社111年2月1日照片

王世堅今在台北市議會1樓接受聯訪時，被問及是否投入立委缺額補選表示，他在參選北市議員前就已說清楚，絕對不會參加立委補選，且全力支持吳怡農參選，因吳怡農上屆立委選舉才輸蔣萬安一些票，吳怡農落選後也在這此選區持續經營許久，且空戰、陸戰都駕輕就熟，已具備相當基礎。

媒體詢問，柯文哲擔任台北市長期間，王世堅因緊盯柯文哲施政被外界稱為「科（柯）學家」，針對如何監督新任市長蔣萬安？中央社29日引述王世堅說，昨天看到蔣萬安被媒體堵訪時詞窮，似乎不太了解市政，擔任「講（蔣）師」的時候到了。

台北市長柯文哲（右白衣者）今年9月16日下午至市議會進行施政報告，民進黨籍議員王世堅（左）在柯文哲報告前先發言，並準備一只玩具魔戒要送給柯文哲，藉以呼籲柯文哲不要只想著總統寶座和追逐權力。中央社

針對立委補選議題，梁文傑在臉書發文表示(下圖)，很多人勸他參選北市（中山、北松山）立委補選，北市黨部也有詢問，但他認為落選是意外，不必因意外，就匆忙找機會，機會只給有準備的人，吳怡農已準備非常久，就讓吳怡農去拚。

九合一選舉落幕，蔣萬安立委席次需補選。民進黨方面，台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農有意爭取，這次選舉意外落馬的梁文傑也被認為是潛在人選，最後將由民進黨代理黨主席徵召。

民進黨中執會23日已通過徵召辦法，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人；不過，黨主席蔡英文26日已經為九合一選舉挫敗承擔責任，辭去黨主席一職，民進黨將待30日召開中執會，互推一位擔任代理黨主席。

台北市議會議長之爭

選舉結束，國民黨在台北市議會取下30席，加上泛藍席次，誰將爭取議長成關注焦點，據悉目前表態者有戴錫欽、李彥秀，挑戰現任議長陳錦祥；市黨部規劃2輪假投票；民進黨也將推派人選。

九合一選舉投開票日前結束，台北市議員選舉，因人口減少，降為61席，國民黨在這次選舉，贏得30席，加上親藍議員，席次過半，議長爭奪戰將開打，藍營已表態的有國民黨資深議員戴錫欽，預料將與同黨籍陳炳甫搭配參選正副議長。

至於轉戰台北市議員的國民黨前立委李彥秀，也被外界點名可能投入議長之爭，李彥秀日前對外受訪時指出，基層有勸進聲浪，只要黨內團結有共識，且可協助接任台北市長的蔣萬安推動後續市政，並促成府會和諧，不排除承擔任何角色。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹29日接受電話訪問時說，市黨部12月中旬將規劃2輪假投票，目前人選包含戴錫欽、李彥秀及爭取連任的陳錦祥，因國民黨加上泛藍，議員席次雖過半，但議長選舉，也會爭取小黨支持，此外，若議員未投給市黨部推出人選，將採黨紀處分。

民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，國民黨及泛藍在這次市議員席次雖過半，但藍營可能有多組人選競爭議長位置，民進黨會有機會，將爭取小黨支持，初步規劃推1組人選，由資深議員李建昌搭配劉耀仁參選正副議長，但最終人選要經市議會黨團討論。

台灣民眾黨台北市黨部主委林國成29日指出，藍綠目前未確定議長人選，民眾黨當選4名議員仍未討論要支持誰，後續要與4名議員討論後，才能確定支持對象。

中央社27日報導，吳怡農受訪時感謝王世堅的肯定，並說王世堅是大家尊重的前輩，一向忠於自己的良心與信念。期待民進黨的提名與徵召以透明為原則，以民主機制為依據。

阮昭雄受訪表示，一切尊重黨中央相關程序，黨面臨選後的狀況，必須共同承擔面對，不論最後是由他披掛上陣，或由其他人競選，都必須團結。若徵召他，會全力以赴、義不容辭，如果是其他人，他也會幫忙輔選。

南投縣長許淑華

立委缺也將補選

國民黨立委許淑華贏得南投縣長選戰，遺留的南投第2選區立委席次也將補選。民進黨提名的蔡培慧競選南投縣長落敗，但地方仍看好她投入立委補選，集集鎮長陳紀衡也被點名。

蔡培慧受訪表示，她這幾天都在謝票，感謝11萬鄉親的支持，她冷靜幾天再來想這件事。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒說，立委補選問題，還是要經過中央黨部，地方黨部再跟基層一起開會討論，才有辦法推派優秀人選。

國民黨蔣萬安、許淑華立委缺都將補選 民進黨「科學家」王世堅準備緊盯北市新任市長