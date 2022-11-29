海洋教育推手獎！新北三連霸 在地深化備受肯定

教育部今(29)日於國家圖書館舉辦「2022年海 洋教育推手獎頒獎典禮」，新北市自2020年起連三年榮獲「地方政 府獎」，成績斐然，教育局推動海洋教育「在地深化、多元教育、 全面推廣」的努力，深受肯定。

教育局長張明文表示，新北市深耕海洋教育，落實「海洋生活、 生活海洋」核心目標，響應聯合國永續發展目標(SDGs)第4項 「優質教育」及第14項「海洋生態」，集結各校智慧， 實踐海洋五大學習主題，規劃課程教學，呈現豐富的海洋教育實績。

以推動海洋教育不遺餘力的三芝國中為例，學校以科技導入， 讓海洋教育推動，不受限於疫情或環境。校長黃中良表示，疫情侷限 了人們的戶外活動，學校反將此限制，轉為多元、變化的教學方式， 透過「MR虛擬實境學習海洋科技」， 讓學生在課堂及家中也能學習海洋不中斷。

野柳國小帶領學生復育珊瑚，展開保育行動。校長張錦霞表示， 學校以生活化、在地化和國際化的行動， 讓學生從復育家鄉的海洋資源出發，在生活中，實踐海洋資源永續。

新北市成立戶外與海洋教育中心，整合戶外教育與海洋資源， 發展課程與教學活動。三重高中教師同時兼任中心主任顏端佑表示， 海洋教育應展現海洋素養，當賦予學生學習任務時， 所產生的學習動力，將整合知識、能力、態度，形塑素養。因此， 中心曾經安排海洋培育行動與關懷的活動， 讓孩子引領視障朋友臨海體驗海洋，這是最佳的服務學習機會， 也是生活海洋的體現。

教育局表示，今年度以「海好有你A+ 青春山海現！」為主題，以109年度研發完成的「 新北市海洋教育市級課程18套教案」為基底，逐年加深、加廣， 再結合由16套文史書籍中所研發的「青春小伴旅學習地圖」， 讓孩子能「親海、知海、愛海」。除了課堂融入之外， 期許新北孩子能善用資源，從生活經驗出發，自發性的認識海洋， 深植海洋教育素養。

新北市教育局工環科科長蘇柏宇 (右3) 代表領取2022年海洋教育推手獎「地方政府獎」。(照片來源：新北市教育局提供)

三重高中辦理海洋教育服務學習，與視障朋友大合照。(照片來源：新北市教育局提供)