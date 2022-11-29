越股揚眉兔氣來　富邦越南進場甜蜜點到

國內目前唯一一檔越南ETF「富邦越南(00885)ETF」 第四次追加募集已於11/23申報生效，並於11/25取得央行 核准。

該ETF經理人楊貽甯表示，越南10月公布之CPI達4.5%， 高於政府政策目標4%，預期12月仍有升息機會， 但受到美元走貶及美國升息強度降低預期下， 短線上越南央行升息幅度可望降低， 對金融市場的負向衝擊有望緩解。由於越南股市下跌已接近10年均 線，短線乖離已大，目前技術面已透露出正向訊號，富邦越南( 00885)ETF追蹤的富時越南30指數MACD呈現黃金交叉 向上，且就評價面而言，越南股市本益比已降至歷史低點， 越股在歷經9月至今跌深之後，短線反而提供落底反彈的契機。

9月底以來的越南股市下跌主要來自對房地產之停損賣壓， 及越南央行1個月內頻繁的調升基準利率所致， 短期止跌訊號可觀察房地產政策的後續發展， 及越南央行貨幣政策的態度。在政府清理違法融資行為後， 必將引導市場回歸合理軌道上，預期後續將有更多協商與澄清， 引導市場恢復理性。

截至2022年9月為止，全球越南相關ETF中， 資產規模最大為越南投資基金管理公司（VFM）於越南當地註冊、 追蹤VN Diamond指數的ETF，該ETF今年第三季淨流出1.61 兆越南盾，反映越南股市在1個月內頻繁升息2次， 及美聯儲升息帶動美元升值引發越南盾貶值， 壓力負面影響下表現疲軟。全球越南ETF總規模在第三季淨流出0 .17兆億越南盾，主要受到上述該檔ETF所拖累，反觀其他越南 ETF，儘管市場動盪，仍呈現淨流入態勢。而富邦越南( 00885) ETF規模為12.3兆越南盾，僅次於上述ETF。

富邦越南(00885)ETF受益人數則持續創新高，截至202 2年10月，總受益人數自成立時的10,643人成長至125, 564人，短短不到二年的時間，總受益人數大增114,921人 ，成長幅度高達1080%。越南因具備低廉的勞動成本， 與多國簽署自由貿易協定，加上受惠中美貿易的轉單效益， 未來仍將持續吸引投資者的青睞，歷史經驗亦顯示，歷經震盪後的1 2月至隔年的2月份，確實是提前逢低佈局越南股市的好時機。

富邦越南(00885)ETF追蹤富時越南30指數， 為考量流動性與外資持股上限後，選取市值前30大個股， 成長與價值兼備，如同越南的台灣50，連結成立時間最久、 成交量最熱絡、市值最大之胡志明證券交易所的股票， 投資標的為百分百「純越股」。基金除了掌握產業的深度與廣度外， 因看好外資將持續增加越南投資部位， 若未來越南升級成新興市場名單，將吸引更多外資資金流入， 因此基金精選潛力產業並從其中選取外資持股尚未達上限的股票， 更能因此受惠資金點火所帶動的漲勢。 建議在跌深過後可透過定期定額方式，加碼佈局。