（台灣英文新聞/宇妍 綜合採訪報導) 雖然已經是12月中，記者走進大安森林公園，沒多久就感覺右手手背發癢，接近虎口處的皮膚出現一小片紅腫，直覺是被小黑蚊叮咬的那種不適感。

這天 (12/16)中午，天空下著毛毛雨，前往生態池途中發現，原來11月18日園內剛剛噴灑過草木灰液(下圖) ，進行小黑蚊生態防治。負責單位除了北市工務局公園路燈管理處，還有大安森林公園之友基金會。

(圖/台灣英文新聞)

(圖/台灣英文新聞 宇妍攝影)

在公園內活動，最煞風景的問題之一，莫過於蚊蟲叮咬。根據官網介紹，大安森林公園之友基金會（以下簡稱: 大安森友會) 也是從2014年起，開啟友善環境的「生態防蚊」基礎工作。他們逐步研究以｢非化學防治｣的整體概念，讓民眾既能享有不受蚊蟲侵擾的休閒時光，又能友善公園的生態環境，他們是怎麼做到的呢?

官網介紹，他們將公園劃分為21個小分區，研究人員「以身餵蚊」吸引蚊蟲叮咬後，迅速判斷蚊蟲種類，以繪製大安森林公園的蚊蟲活動熱點地圖(如下) 。

圖/大安森林公園之友基金會官網

台大昆蟲系名譽教授楊平世(上圖) 說，剛開始做調查時，由於蚊蟲密度太高，大家幾乎都站不住，當時就決定要採用棲地管理跟生物防治方式，也就是現在所說的生態防蚊方式來滅蚊，試了之後發覺效果不錯。

研究人員發現，公園目前有兩類吸人血的蚊蟲：白線斑蚊和臺灣蛺蠓(俗稱: 小黑蚊)。

白線斑蚊是一種病媒蚊，也是登革熱病毒的傳染媒介之一；小黑蚊則屬於蠓科，台灣本土特有種的吸血昆蟲台灣鋏蠓，雖不會傳染疾病，但雌蟲叮咬吸人血，嚴重時讓人過敏。

(圖/大安森友會官網.TN修圖)

經調查發現，大安森林公園蚊蟲主要來自下列處所:

1.容易積水處

2.藍綠菌生長較茂密處

3.落葉堆積過多處

談到滅蚊，噴殺蟲劑雖然最迅速有效，但滅蚊同時也可能毀了其他生物的生機。大安森友會以「友善生態」出發，結合專家科學調查及日常棲地管理，採取跟大自然和平相處、慢一點卻友善的方法，不但能守護健康、保護生命，也讓生態更豐富。

基金會採取的小黑蚊防治方式，包括:

細沙覆蓋

臺灣蛺蠓的卵、幼蟲及蛹都生活在藍綠菌上，但其運動能力差，一旦被細砂覆蓋即無法掙脫，幼蟲或蛹將死亡。

人工刮除藍綠菌

臺灣蛺蠓的幼蟲無食物可吃，數量自然減少。

微生物製劑

黑殭菌是寄生於昆蟲的蟲生真菌，會促使台灣蛺蠓逐漸虛弱而死。

水生白線斑蚊孑孓防治方式

白線斑蚊從卵、幼蟲及蛹都生活在水中，是典型的水棲昆蟲。

整理落葉

減少成蟲棲息空間。

於積水處灑蘇力菌

將蘇力菌(以色列變種)產品灑到積水及水溝之中，使其幼蟲死亡，有效抑制白線斑蚊及其他蚊蟲幼蟲的數量。

台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善

大安森林公園內

共設有8處防蚊液站

(圖/台灣英文新聞)

(圖/台灣英文新聞)

防蚊液柱(上圖) 底座處有個踏板(如下圖)，輕踩即可取用防蚊液(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

圖/大安森林公園之友基金會官網

(圖/台灣英文新聞 宇妍攝影)

除此之外，大安森林公園之友基金會在大安森林公園多個入口處，架設8座防蚊液站供民眾使用(如上圖)。除了防蚊，更阻絕蚊子吸血、繁衍後代的機會，進一步減少蚊蟲數量。

防蚊液的選擇是其中關鍵，考量生態需求及敵避（DEET）（待乙妥，英語： Diethyltoluamide，縮寫為DEET，又稱敵避、敵避胺、避蚊胺）可能造成少數人皮膚過敏，所以基金會選擇新萬仁製藥贊助的天然植物精油「叮寧」小黑蚊防蚊液，作為首選，讓使用公園的群眾，能不受蚊蟲叮咬，斷絕蚊蟲產卵根源。

台大公共衛生學系(下圖) 也參與這項生態防蚊計畫，該系的成員也包括台灣昆蟲學會會員。

台大昆蟲系吳加雄博士(上圖) 說，每到夏季來臨前，就是他們最傷腦筋的時刻。尤其雨後必須及時疏林 (疏伐竹林引入光線) 刮菌，才可消滅14天內就會爆量的小黑蚊。

而松鼠(下圖) 磨牙造成的破洞，也會在下雨時積水，間接引來蚊蟲危害人類。

（台灣英文新聞/宇妍攝影）

吳博士提醒民眾: 到公園最好穿淺色的衣服，因為蚊子最喜歡叮咬穿深色或黑色衣服的民眾。

下次您若有機會到大安森林公園，除了記得要穿淺色系的服裝，也別忘了拜訪一下大安森林之友基金會所設的防蚊液站，適量取用，實際體驗一防蚊的效果!

台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善

更多關於大安森林基金會生態防蚊的介紹，請見以下影片(影片超連結: 大安森林公園生態防蚊的日常)